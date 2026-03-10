Tenía 18 años, era futbolista y lo mataron de una puñalada cuando intentó defender a un amigo en una pelea

Tomás Alarcón, un futbolista de 18 años, fue asesinado de una puñalada tras intentar mediar en una pelea. El ataque ocurrió a plena luz del día en la intersección de las calles Otto Goedecke y Elflein en Bariloche, a escasos metros del Hospital Zonal, donde la víctima ingresó ya sin signos vitales.

Todo comenzó el sábado a la noche, cuando Tomás salió a bailar con su grupo de amigos. Al cierre del boliche, una joven los invitó a continuar la reunión en una pileta de un edificio ubicado frente al hospital. El grupo permaneció en ese lugar hasta el mediodía del domingo, momento en que decidieron retirarse y se desencadenó el conflicto en la vía pública.

Tomás no tenía intenciones de pelear, lo que hizo fue intentar separar a su amigo, Dante, quien estaba a punto de recibir una fuerte golpiza en medio de una discusión cuyos motivos aún no están claros. Un joven de 19 años, identificado como Rodrigo Borg es el único detenido por el caso, extrajo un cuchillo y le dio un puntazo letal en el pecho.

Un amigo de la víctima cargó a Tomás en sus brazos y corrió los pocos metros que lo separaban de la guardia del Hospital Zonal Ramón Carrillo. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el adolescente falleció apenas unos minutos después de ingresar debido a un shock hipovolémico provocado por una hemorragia interna irreversible.

Mientras la policía iniciaba las pericias en el lugar, los padres del presunto asesino tomaron una decisión al enterarse de lo ocurrido. Subieron a su hijo a un auto blanco de la familia y lo trasladaron hacia la comisaría para que se entregara. Antes de llegar lo detuvo la policía. El joven, que no pertenecía al grupo de amigos de la víctima, quedó aprehendido de inmediato y se logró secuestrar el arma blanca que habría sido utilizada para el ataque.

¿Quién era Tomás?

Tomás era el menor de cinco hermanos y un vecino muy querido del barrio Ada María Elflein. Su vida giraba en torno a una pelota: era una de las promesas del fútbol amateur barilochense y soñaba con llegar al profesionalismo. Había vestido las camisetas de clubes locales como Martín Güemes y Atlético Chicago, instituciones que exigen que el crimen no quede impune.

"Estamos destrozados, Tomás era como mi hijo", relató Alicia, la mamá de su mejor amiga, en diálogo con medios locales. "Este chico salió armado, salió a matar", opinó sobre el agresor.

Desde la Liga de Fútbol de Bariloche también expresaron su conmoción, destacando que tanto la víctima como el victimario pertenecen a familias muy vinculadas al ambiente deportivo de la comunidad. Horacio Fuentes, presidente de la Liga, reveló que el chico imputado también forma parte de la asociación.

El Club Martín Güemes emitió un comunicado: "Hoy el fútbol está de luto. El fallecimiento de Tomás no puede quedar impune". Sus compañeros y amigos planean realizar una emotiva despedida en la cancha del club para homenajear al joven que, fiel a su espíritu solidario, dio la vida por intentar proteger a un amigo.

El fiscal Guillermo Lista quedó a cargo de la causa y solicitó la intervención del Gabinete de Criminalística y el área de investigaciones del Ministerio Público Fiscal.

