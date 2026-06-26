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Viernes, 26 de junio de 2026

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SENTENCIA

Mató a su expareja y abandonó el cuerpo en un hospital, ahora le dieron prisión perpetua

Los jueces lo condenaron a prisión perpetua. La autopsia determinó que la mujer murió por asfixia. La víctima lo había denunciado dos años antes.

María Helena Ripetta
María Helena Ripetta
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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25 de la Capital Federal sentenció prisión perpetua a Cristian Gabriel García. Los magistrados determinaron su culpabilidad en el asesinato de su expareja, Mariel Jiménez

Todo ocurrió en mayo de 2024 en una vivienda del barrio porteño de Villa Lugano, donde el agresor asfixió a la víctima y luego descartó el cadáver en un hospital.

Mató a su expareja y abandonó el cuerpo en un hospital, ahora le dieron prisión perpetua


Los magistrados Hugo Navarro, Marcelo Bartomeu Romero y Gustavo Alterini hallaron al imputado responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. 

El fallo unánime dictaminó la prisión perpetua para García, coincidiendo de forma con la solicitud que había planteado formalmente durante los alegatos la fiscal de juicio María Luisa Piqué.

Adicionalmente, el tribunal sumó el cargo de desobediencia a funcionario público debido a que violó una restricción perimetral vigente. La resolución judicial incluyó dar intervención inmediata a la ANSES para activar los beneficios contemplados en la Ley Brisa. Esta medida garantiza una reparación económica para la hija menor de edad de la mujer asesinada.

El ataque fue en la casa de la víctima

La reconstrucción del ataque determinó que el atacante inmovilizó por la fuerza a la joven ligándola de pies y manos sobre un colchón. En esa posición indefensa, ejerció una violenta presión física sobre sus vías aéreas hasta provocarle la muerte por asfixia mecánica.

Inmediatamente después de cometer el crimen, el femicida se comunicó telefónicamente con sus propios hermanos para confesarles que "se había mandado una macana". Al llegar los familiares al domicilio, el ahora condenado envolvió los restos de Mariel en una frazada y organizó el traslado logístico hacia el Centro de Salud y Acción Comunitaria.

Las pruebas fílmicas del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad resultaron determinantes para desbaratar la coartada defensiva. Los dispositivos de vigilancia tecnológica captaron nítidamente la secuencia exacta en la que los sospechosos ingresaron al hospital de urgencia, depositaron el cuerpo inerte de la muchacha en las instalaciones sanitarias y escaparon rápidamente del lugar.

Mariel había radicado denuncias penales formales contra el agresor en el año 2022, lo que motivó que la Justicia le asignara un dispositivo de botón antipánico y ordenara una custodia física en su domicilio.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal comprobó que García ejercía constantes maniobras de coacción psicológica y aprietes para forzarla a retirar las acusaciones. Pese a que en octubre de 2023 se había solicitado profundizar el resguardo, la comisaría correspondiente decidió levantar de forma unilateral la consigna diaria pocos días antes del crimen.

La fiscalía ratificó que el expediente reflejó todas las variables clásicas del ciclo de la violencia de género, caracterizado por agresiones reiteradas que escalaron trágicamente ante la desprotección estatal absoluta.

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