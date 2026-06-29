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Lunes, 29 de junio de 2026

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Buscan a una joven que denunció a su novio y desapareció: "Me mandó un mensaje como si se estuviera despidiendo"

Melanie Aldaz tiene 19 años y fue vista por última vez el jueves en Corrientes. La Prefectura Naval rastrilla el río Paraná tras el hallazgo de videos en los que se la ve caminando por la zona.

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Una desesperada búsqueda se puso en marcha en la provincia de Corrientes para localizar a Melanie Aldaz, de 19 años, que falta de su casa desde el jueves.

La denuncia fue realizada por sus padres esa misma noche, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas.

"Ese día me mandó un mensaje, me agradeció por todo y me dijo que me amaba, como si se estuviera despidiendo", relató el papá en diálogo exclusivo con Crónica

Buscan a una joven que denunció a su novio y desapareció: "Me mandó un mensaje como si se estuviera despidiendo"

El hombre explicó que en un primer momento pensó que el texto se debía a la alegría por haber aprobado un examen, pero el panorama cambió por completo cuando su otra hija lo llamó desesperada para avisarle que Melanie no aparecía.

Según reveló un primo de la víctima a través de publicaciones en redes sociales, la joven se había presentado ante la Justicia apenas un día antes de desaparecer para denunciar a su pareja por graves episodios de violencia de género.

Testigos que la vieron por última vez aquella tarde indicaron que se retiró de la calle Santa Fe, en la localidad de Monte Caseros, donde vive junto a su familia. 

Al momento de ausentarse, vestía un pantalón de jean azul oscuro, un suéter y una campera de color celeste, y zapatillas de la misma tonalidad.

Análisis de las cámaras de seguridad

El análisis de diferentes cámaras de seguridad públicas y privadas, sumados a testimonios de integrantes del grupo civil "Ángeles del Puente", ubicaron a la chica en las inmediaciones del viaducto interprovincial General Manuel Belgrano, que conecta Corrientes con Chaco.

Las imágenes tomadas por los dispositivos tecnológicos muestran la silueta de la adolescente al costado de la estructura vial aproximadamente a las 20:50 del jueves

En este marco, efectivos de la Prefectura Naval encabezan un intenso despliegue operativo en el río Paraná para intentar hallar algún rastro. 

"Ella nos avisaba todo lo que hacía", afirmó el papá de Melanie, quien además manifestó su malestar con las autoridades judiciales al asegurar que el fiscal de la causa se negó a mostrarle las grabaciones captadas en el puente.

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