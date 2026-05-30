"Me tengo que escapar": el escalofriante audio que Agostina Vega envió a sus amigas antes de desaparecer

La preocupación por encontrar a Agostina Vega (14) es cada vez más urgente, ya que a la desesperación que tiene su familia se le sumó un audio enviado por la menor a un grupo de amigas antes de desaparecer, en el que sostiene que "se tiene que escapar".

El mensaje, que se encuentra en poder de la justicia cordobesa, fue incorporado al expediente en las últimas horas, según reveló Cadena 3. Se menciona además que debe encontrarse con Claudio Barrelier, exnovio de su madre y único detenido en el caso.

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"Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar", se escucha decir a la adolescente en el audio, aunque su tono de voz no transmite tensión ni dramatismo.

El mensaje se suma a una serie de chats que se revelaron en las últimas horas, entre el detenido y Melisa Heredia, madre de Agostina. Se habían dado en las primeras horas de la desaparición de la menor.

Mensajes en la madrugada

Siguiendo con este tema, el primer mensaje que le mandó Heredia a Barrelier salió a la 1.04 del domingo. "Que te pidió la Agos a vos hoy", escribió la mujer, que luego aclaró que su hija le había pedido el teléfono del hombre: "Que me pidió tu num".

Un minuto más tarde, el hasta ahora único detenido respondió con dos mensajes. "Sí la podía llevar a la casa de un amigo", dijo en el primero y en el otro: "Le dije que no tenía movilidad". "Qué amigo. De dónde", pregunta Heredia, también en dos envíos.

Él contestó tajante: "No me dijo". En la captura del chat se ven otros dos mensajes. "Hace como tres horas se fue y no aparece", mostró la mujer su preocupación. "No sé qué hacer, si llamar a la policía", agregó.

Detenido en la causa

Por otra parte, Barrelier está detenido desde el miércoles y es el principal sospechoso de la desaparición de la joven, quien fue vista ingresando a su casa en las últimas horas del sábado.

Además, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, apuntó contra el detenido y dijo que "miente" cada vez que habla. "Barrelier claramente que está mintiendo y en cada declaración miente más, y embarra aún más la cancha", sostuvo. "Muchas de las cosas que él declaró son absolutamente mentira", sentenció.

Operativos en el campo

Agostina salió de su casa a las 22.30 del sábado pasado, y dijo que iba al negocio de comidas de su abuelo, que está en la misma cuadra, pero nunca más volvió. Después se supo que Agostina tomó un remís al barrio Cofico, donde se encuentra la casa de Barrelier.

Este sábado continuaron los operativos para encontrar pistas de la chica; de hecho, más de 250 efectivos de la Policía, bomberos y equipos de rescate rastrillaron una zona de 240 hectáreas al sudeste de la ciudad.

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