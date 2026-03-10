Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 10 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
CONFUSO

Misterio: hallaron a una pareja herida a balazos en un hotel alojamiento

El caso ocurrió en la ciudad entrerriana de Paraná y las autoridades policiales intentan esclarecer el episodio.

Fernando Vázquez

Un hombre, de 46 años, y una mujer, de 43, fueron hallados heridos a balazos dentro de un hotel alojamiento y permanecen internados, en un misterioso suceso registrado en la ciudad entrerriana de Paraná. Las autoridades policiales intentan esclarecer lo acontecido.

Voceros judiciales revelaron que las víctimas fueron identificadas como Gustavo Leonardo Lussa y Florencia Pisano.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en el interior del establecimiento denominado Torremolinos, situado en la avenida Pedro Zanni al 3400, en el cruce con Luis Alberto Spinetta.

De acuerdo a los trascendidos, la pareja había ingresado en la noche del domingo y fue hallada con heridas de bala en la mañana del lunes por uno de los empleados del mencionado albergue transitorio.

Hospitalizados

Con rapidez, ambos debieron ser conducidos de urgencia al Hospital San Martín, donde los médicos certificaron que Lussa había sido alcanzado por un disparo en la nuca y que Pisano, en tanto, presentaba un impacto de arma de fuego en la región de la boca.

Los funcionarios policiales, al revisar el lugar, incautaron un revólver 32 largo y, en base a las diversas imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del predio, establecieron que no hubo terceras personas en la escena del incidente.

Por F.V. 

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Policiales