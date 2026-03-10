Misterio: hallaron a una pareja herida a balazos en un hotel alojamiento

Un hombre, de 46 años, y una mujer, de 43, fueron hallados heridos a balazos dentro de un hotel alojamiento y permanecen internados, en un misterioso suceso registrado en la ciudad entrerriana de Paraná. Las autoridades policiales intentan esclarecer lo acontecido.

Voceros judiciales revelaron que las víctimas fueron identificadas como Gustavo Leonardo Lussa y Florencia Pisano.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en el interior del establecimiento denominado Torremolinos, situado en la avenida Pedro Zanni al 3400, en el cruce con Luis Alberto Spinetta.

De acuerdo a los trascendidos, la pareja había ingresado en la noche del domingo y fue hallada con heridas de bala en la mañana del lunes por uno de los empleados del mencionado albergue transitorio.

Hospitalizados

Con rapidez, ambos debieron ser conducidos de urgencia al Hospital San Martín, donde los médicos certificaron que Lussa había sido alcanzado por un disparo en la nuca y que Pisano, en tanto, presentaba un impacto de arma de fuego en la región de la boca.

Los funcionarios policiales, al revisar el lugar, incautaron un revólver 32 largo y, en base a las diversas imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del predio, establecieron que no hubo terceras personas en la escena del incidente.

