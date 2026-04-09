Muerte del anestesista: allanaron a otra enfermera y sospechan que manipuló el celular de la víctima

Chantal "Tati" Leclercq, residente del Hospital Bernardino Rivadavia, quedó en la mira de la Justicia por la muerte de Alejandro Zalazar, el anestesiólogo hallado sin vida en su departamento de Palermo el 20 de febrero, con una vía conectada al pie y ampollas de propofol y fentanilo.

Este miércoles, el juez Santiago Bignone ordenó dos allanamientos simultáneos: uno en un departamento sobre avenida Santa Fe y otro en la casa de Leclercq en el country Santa Bárbara, en Troncos del Talar.

Un doble comando de la Policía de la Ciudad y la DDI de Tigre secuestró un celular y una tablet, que analizará la DATIP. No se hallaron medicamentos hospitalarios en la vivienda.

Alejandro Zalazar, el anestesista que murió por sobredosis de propofol y fentanilo.

Los investigadores la señalan como una de las últimas personas en hablar con Zalazar: esa noche, pasadas las 22, ambos mantuvieron un llamado telefónico. Horas después, su hermana Julieta lo encontró sin vida. Al llegar al edificio, se cruzó con Leclercq, quien según su declaración judicial habría entrado al departamento y manipulado el celular de la víctima antes de que la Policía lo secuestrara.

Las cámaras del edificio registraron además que "Fini" Lanusse ingresó al inmueble ese mismo día y al retirarse llevaba un elemento "compatible con una tablet con funda negra" que no tenía al entrar.

Lanusse y otro médico, Hernán Boveri, están imputados en la causa paralela por robo de fármacos en el Hospital Italiano, que tramita en el Juzgado N°48.

Las pruebas que complican a "Tati" Leclercq

La causa por la muerte de Zalazar corre en el Juzgado N°60. La autopsia determinó que falleció por "congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico", aunque aún se esperan estudios complementarios para confirmar si hubo sobredosis.

El vínculo de Leclercq con el caso quedó expuesto cuando la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba) amplió su denuncia e incluyó su testimonio.

En esa declaración, Leclercq admitió haber consumido propofol robado de un hospital de forma recreativa junto a Zalazar, y también ketamina y midazolam, siempre fuera del ámbito laboral.

La joven dijo haber consumido sustancias con Lanusse, pero negó haber coincidido los tres en el mismo encuentro. Aseguró que dejó de consumir drogas de quirófano desde septiembre de 2025.

La muerte de Zalazar destapó una presunta trama de robo y consumo recreativo de anestésicos en eventos clandestinos conocidos como "Propofest", descriptos por la Justicia como "viajes controlados" en reuniones secretas.

Por el momento, Leclercq no fue imputada formalmente, pero los investigadores la consideran clave para reconstruir los últimas horas del anestesiólogo.