Mujer se tiró de un taxi cuando la raptaban para llevarla desde Mendoza a Salta

Hay conmoción en la provincia de Mendoza luego de conocerse la noticia producida este martes cuando una mujer decidió arrojarse desde un auto en movimiento para salvarse de un secuestro. Sucedió cuando fue ingresada por otra mujer contra su voluntad en el interior de un taxi.

Una vez que logró zafar de sus secuestradores cayó al asfalto y fue embestida por un camión que circulaba en el mismo sentido que el auto.

El hecho de violencia tuvo lugar a plena luz del día en inmediaciones de carril Mitre y Olascoaga en el municipio Guaymallén, en el corazón del Gran Mendoza.

Trascendió que la joven mujer tiene 21 años y producto de las heridas fue trasladada a la guardia del hospital Central ubicado en la capital mendocina.

A ese nosocomio ingresó con "traumatismo encefalocraneano" y con "lesión facial", según fuentes informativas de la guardia médica. Trascendió además que la joven es sordomuda por lo que puede dimensionarse su desesperación ante lo que le tocó vivir y por estar limitada para gritar por auxilio.

Luego de este mediodía se supo que la víctima de 21 años se encuentra internada en ese hospital, bajo observación y estricta custodia, a los efectos de resguardar su integridad.

Por estas horas se aguarda a que el Ministerio Público Fiscal de a conocer más detalles de lo que se presenta como un caso de "secuestro de persona" sucedido en la vía pública y la aparición de testigos que puedan ampliar los hechos acontecidos.