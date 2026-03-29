Murió un hombre que había sido apuñalado por defender a su hijo en la Fiesta del Asado

Un hombre de 55 años que había sido apuñalado el pasado 7 de marzo durante la Fiesta del Asado de Zapala, Neuquén, murió el sábado, semanas después de haber sido atacado con una cuchilla de 27 centímetros en la zona abdominal.

Según la reconstrucción del hecho, la víctima trató de defender a su hijo, que era golpeado durante una pelea ocurrida dentro del predio ubicado entre las calles Avellaneda y Zeballos.

Al advertir la agresión, el padre intervino para protegerlo, pero fue en ese momento cuando el atacante extrajo un arma blanca y le asestó una puñalada en el abdomen.

El damnificado fue asistido de urgencia y trasladado con lesiones vasculares y de colon de extrema gravedad.

El ataque ocurrió en Zapala, Neuquén.

A pesar de los esfuerzos médicos durante las últimas semanas, el estado de la víctima permaneció inestable hasta el desenlace fatal, según confirmó NA.

El acusado tiene prisión domiciliaria





Hasta el momento, el agresor estaba imputado por homicidio en grado de tentativa y cumplía prisión domiciliaria. Frente al fallecimiento, la fiscal Laura Pizzipaulo adelantó que buscará la reformulación de cargos contra el asesino.

Para avanzar en esa dirección, la fiscalía solicitó una autopsia. Fuentes judiciales confirmaron que los resultados estarían disponibles este lunes, lo que permitiría modificar también las medidas cautelares vigentes contra el detenido.

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