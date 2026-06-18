Murió un nene de 2 años: acusan a la mamá y al padrastro de asesinarlo a golpes

Un aberrante caso se registró en la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde una pareja fue detenida acusada de matar a golpes a un nene de 2 años.

Se trata de la mamá y el padrastro del menor, que falleció en el Hospital Eva Perón tras 48 horas de internación.

De acuerdo a lo que informaron la madre y su novio cuando lo llevaron al nosocomio en grave estado, el menor se había "caído de la cama".

No obstante, a los médicos no les convenció la versión y llamaron a la Policía.

La muerte del menor

Elián Benjamín Herrera murió en la mañana de este jueves con 23 meses de edad. Y detuvieron a la madre y al padrastro, que quedaron a disposición de la Justicia.

La imputación que pesa sobre ambos es la de homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido con alevosía, en una causa que lleva el fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6 de Morón.