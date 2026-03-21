Policía baleó a uno de los dos ladrones que lo tomaron de rehén junto a su familia para desvalijarle la vivienda

Un sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hirió gravemente a balazos a uno de los dos ladrones que lo habían tomado de rehén junto a su familia dentro de su vivienda, en un dramático suceso registrado el viernes en el norte del conurbano bonaerense. El otro malviviente alcanzó a fugar, presuntamente ileso, y es buscado por las autoridades.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo en horas de la madrugada cuando el hombre, de 39 años, arribó, a bordo de una motocicleta Honda XR de 125cc, a su finca, situada en Murillo al 300, casi en el cruce con Belgrano.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, de manera repentina aparecieron en escena dos individuos armados, quienes lo redujeron por la fuerza y, con fines de robo, lo obligaron a ingresar al domicilio, tomándolo de rehenes tanto a él como a sus parientes.

Trascendió que, dentro de la casa, en esos momentos se hallaban su esposa, sus dos hijas de 3 y de 7 años, y su cuñada.

Uno de los hampones le colocó un arma de fuego en la cabeza a su pareja, mientras que el otro malviviente comenzó a forcejear con la cuñada del suboficial.

En dichas circunstancias, el sargento, que se desempeña en la Fuerza Barrial de Aproximación (F.B.A.), logró apoderarse de su pistola reglamentaria Bersa Thunder nueve milímetros, efectuándole cinco disparos a uno de los sujetos.

A raíz de lo acontecido, el otro asaltante huyó en la motocicleta del policía y, minutos más tarde, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) se apersonaron en el escenario del episodio.

Al delincuente herido, de 35 años y con frondoso prontuario por asaltos, lo condujeron, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Enrique Erill, donde los médicos certificaron que presentaba dos impactos de arma de fuego en la región intercostal derecha, otro en el estómago, un cuarto en los glúteos y el restante en la ingle, hallándose en grave estado en el establecimiento sanitario.

En poder del marginal baleado se incautó una pistola Bersa BP9 nueve milímetros, la cual tenía pedido de secuestro porque había sido sustraída el 14 de octubre de 2024 en el noroeste del Gran Buenos Aires.

Procedimientos

Como consecuencia de lo ocurrido, los servidores públicos de la comisaría 1ª del distrito realizan diferentes procedimientos para apresar al prófugo, que se cree que consiguió escapar ileso.

Preventivamente la causa penal se mantiene caratulada "Robo agravado por el uso de arma de fuego y legítima defensa privilegiada".

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy