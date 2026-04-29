¿Quién era Nicolás D'Onofrio, el policía de la Ciudad que murió tras la caída de un cartel de la autopista 25 de Mayo?

El policía Nicolás D'Onofrio tenía 31 años y una vida entera por delante que se vio truncada en un segundo de fatalidad cuando un cartel de señalización vial, golpeado previamente por dos camiones en la Autopista 25 de Mayo, se desprendió y cayó desde ocho metros de altura, impactando directamente sobre él.

Quienes lo conocieron fuera de las guardias y los operativos lo describen como un joven dedicado por completo a su familia y con una sonrisa que siempre estaba presente.

Padre de dos chicos, uno de 10 y otro de apenas 3 años, Nicolás vivía por y para ellos. Su entorno destaca que, a pesar de las exigencias del servicio, siempre encontraba el tiempo para estar presente en la crianza de sus hijos, quienes hoy son las víctimas colaterales de la tragedia.

La muerte de Nicolás desarmó a una familia muy unida. El vínculo más fuerte lo tenía con su hermana melliza, Camila. "Se fue mi hermano, mi otra mitad. Haceme fuerte por mis hijos y tus sobrinos, hermano, te lo ruego", escribió.

Su carrera en las fuerzas de seguridad no fue una casualidad, sino una elección de vida. Nicolás era Oficial Primero de la Policía de la Ciudad, pero su formación técnica y profesional se había forjado años atrás.

Carrera

Había ingresado a la Policía Federal en 2014, donde dio sus primeros pasos. Tras su traspaso a la fuerza porteña, D'Onofrio se especializó e integraba el Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR).

Sus compañeros del DIR lo recuerdan como un efectivo operativo, de esos que no dudaban en el momento de actuar y que acumulaba 11 años de experiencia con un legajo que hablaba de su compromiso con el uniforme.

Para los efectivos de comisaría Comunal 7 de Flores murió un compañero que estaba en su puesto, cumpliendo con la guardia preventiva, cuando una cadena de negligencias viales hizo que un cartel se desprendiera de la autopista y le quitara la vida en el acto.

"Que Dios te reciba en la gloria, amigo. Nos llevamos un pedacito de tu amistad cada uno de tu promo y cuide de tu familia que pasa por este enorme dolor. Nos vemos en la otra vida", fue el deseo de Benjamín Barreto, uno de sus amigos cercanos que lo despidió en redes sociales junto a una foto de la promoción.

Para sus pares, Nicolás era un eslabón fundamental de su camada, un hombre que se ganaba el respeto de sus superiores y el cariño de sus subalternos por igual.