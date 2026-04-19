Rally fatal: murió un joven tras el despiste de un auto de carrera en Córdoba

Una fecha del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba finalizó este domingo en tragedia tras el despiste de un vehículo que impactó contra el público.

El hecho, ocurrido en el tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero, provocó la muerte de un espectador y obligó a la cancelación definitiva del evento deportivo.

El impacto en la zona de espectadores

De acuerdo al informe oficial, el vehículo de competición perdió el control en una curva, dio varios tumbos y terminó fuera del camino.

En su trayectoria, el auto alcanzó a un sector donde se ubicaban los asistentes. Como consecuencia del impacto, un joven de 25 años, oriundo de Córdoba capital, sufrió lesiones de extrema gravedad.

A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, la víctima falleció posteriormente en un hospital de la región.

Fuentes de la organización confirmaron a la prensa local que, además de la víctima fatal, una mujer sufrió una fractura de tobillo y otra persona resultó con heridas leves, mientras que los pilotos salieron ilesos.

Suspensión y protocolos de seguridad

Tras el siniestro, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad y médicos.

En paralelo, se determinó la suspensión total de la competencia mientras la justicia investiga las causas del despiste y la ubicación de los espectadores en dicho tramo.

A través de un comunicado oficial, la organización del evento manifestó su "más profundo pesar" por lo sucedido y aseguró estar brindando asistencia a los familiares de la víctima.

El episodio reaviva el debate sobre la seguridad en las carreras de rally y los riesgos que representa la cercanía del público a los caminos en zonas de alta velocidad.