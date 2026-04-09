Retuvo a su pareja, amenazó con matar a toda la familia y terminó preso

Una mujer logró escapar de su pareja -que la tenía retenida en una vivienda del barrio Parque Camet, en el sur de la provincia de Buenos Aires- luego de herirlo en la mano con un elemento cortante y huir con su hijo en brazos.

El hombre, de 35 años, amenazaba con matar a todo el grupo familiar si la mujer intentaba irse, según declaró la víctima del grave caso de violencia familiar.

La víctima logró salir del inmueble con le menor bajo el brazo ubicado en la intersección de San Francisco de Asís y La Primavera, y pedir ayuda.

Efectivos de la comisaría 15ª y del Escuadrón de Caballería montaron un operativo cerrojo con las características del sospechoso y lo interceptaron en cercanías de Las Lambercianas y Gandhi.

De acuerdo a la información publicada por 0223, el agresor presentaba una herida cortante en la mano, aunque no sería de mayor consideración.

El sujeto fue trasladado esposado a la dependencia policial donde quedó a disposición de la Justicia y se lo acusó formalmente.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez lo imputó por "amenazas agravadas por el vínculo". El acusado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

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