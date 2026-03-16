Se entregó el prófugo por el crimen de su padrastro

Un joven que estaba prófugo acusado por el crimen de su padrastro, a quien habría atacado a puñaladas mientras dormía en su casa de Rosario, se entregó en las últimas horas luego de estar una semana prófugo.

Se trata de un sujeto identificado como Brian Fabián M., quien se presentó en la comisaría local y quedó inmediatamente detenido como el principal sospechoso del asesinato de Pedro Miguel Pérez, de 58 años.

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El hecho había ocurrido el 6 de marzo pasado en una vivienda ubicada en Larralde al 3200, en barrio Godoy, donde, según la hipótesis oficial, el acusado habría atacado al hombre mientras dormía, asestándole múltiples puñaladas y golpes.

La víctima fue trasladada en estado crítico al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde permaneció internado durante una semana hasta que finalmente falleció.

De acuerdo a información publicada por Rosario 3, el agresor se puso a disposición de la Justicia luego de conocerse la muerte de la pareja de su madre.

Pedro Miguel Pérez falleció luego de agonizar una semana (Gentileza La Capital).

El mensaje de la hija de la víctima

Una hija de la víctima expresó su dolor a través de redes sociales, donde sostuvo que el ataque se habría desencadenado tras una discusión por dinero.

"Brian le pidió 15 mil pesos para comprar droga, mi papá no le quiso dar y lo agarró durmiendo. Le dio 15 puñaladas, un mazazo y le perforó el cráneo", publicó.

En el mismo mensaje, la mujer describió a su padre como un "hombre decente" y señaló que trabajaba en un puesto de venta de tortas y pollo asado sobre avenida Rivarola.

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