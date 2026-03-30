Tiene 13 años y lo acusan de incendiar una escuela: el lugar quedó destruido

La Escuela N°102 del Paraje Central de San Antonio en Misiones, un emblema con 48 años de historia, fue destruida por completo por un incendio feroz que no dejó nada en pie. Sospechan de un chico de 13 años fue el responsable.

Las pericias de la División Criminalística y los Bomberos de la Unidad Regional XII confirmaron que el fuego fue iniciado de manera intencional.

El desastre comenzó el sábado por la tarde, cuando el humo negro que trepaba desde el predio escolar alertó a los vecinos del paraje. Desesperados, dieron aviso a la directora, quien movilizó a la Policía y a los Bomberos Voluntarios, pero el esfuerzo fue en vano.

Para cuando las dotaciones llegaron al lugar, el fuego ya había devorado aulas, oficinas, baños y todo el equipamiento tecnológico.

Según los testimonios recolectados en la zona, un chico de 13 años fue visto merodeando el establecimiento minutos antes de que las primeras llamas se hicieran visibles.

Esa presencia en un horario y día inusual para la actividad escolar lo convirtió de inmediato en el principal sospechoso de haber provocado el desastre que dejó a decenas de chicos sin su lugar de estudio.

Investigación

El menor quedó a disposición del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado. El adolescente fue notificado de la causa en un procedimiento. Por ahora, el chico quedó bajo la tutela de su familia, mientras la Justicia avanza para determinar los motivos detrás de semejante locura.

La pérdida es absoluta. No se trata solo de paredes y techos caídos; se quemaron documentos históricos, mobiliario nuevo y los recuerdos de casi medio siglo de vida institucional.

En el caso también tomó intervención la Dirección de Niñez y Adolescencia, que seguirá de cerca el proceso bajo el régimen penal juvenil.











