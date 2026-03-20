Tiene 26 años y le disparon a los pies para robarle la mochila

Una joven de 26 años caminaba durante la madrugada de este lunes por el barrio Las Avenidas de Mar del Plata cuando dos delincuentes que circulaban en una moto la interceptaron para robarle.

Los ladrones la abordaron de manera agresiva para exigirle la entrega de su mochila. Lejos de ser un robo rápido, la situación se tornó dramática cuando la mujer intentó resistirse al arrebato. En medio de un forcejeo desesperado por evitar que se llevaran sus cosas, la tensión escaló.

Sin ningún tipo de reparo, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y, antes de emprender la huida, le disparó directamente a los pies. El proyectil alcanzó a la víctima, quien cayó herida mientras los delincuentes escapaban.

Atención médica

Tras la alerta, una ambulancia llegó al lugar para asistir a la joven, quien presentaba una herida sangrante y mucho dolor. Fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Los médicos constataron que la bala impactó en su tobillo izquierdo. Se le realizaron las curaciones de rigor y los estudios necesarios para descartar lesiones de mayor gravedad que pusieran en riesgo la extremidad. Según informaron las autoridades sanitarias, la paciente se encuentra fuera de peligro y bajo observación, recuperándose del impacto del proyectil y del shock vivido.

Efectivos de la Comisaría 3ra se hicieron presentes para iniciar las actuaciones correspondientes y recolectar testimonios que permitan identificar a los agresores.

La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas, quien ordenó diversas diligencias para intentar rastrear el recorrido de la moto a través de cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio. La causa fue caratulada inicialmente como robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones.

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