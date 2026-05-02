Una policía bonaerense y su beba murieron en un choque frontal

Una mujer de 32 años, identificada como Silvina Alejandra Enríquez, y su hija de un año, Mia Nahiara, perdieron la vida tras colisionar frontalmente el vehículo utilitario en el que viajaban contra un camión de carga en la Ruta Nacional 146, a la altura de Beazley, San Luis.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada mientras la familia, oriunda del distrito sanrafaelino de Cañada Seca, se dirigía hacia el santuario de Villa de la Quebrada por una festividad religiosa.

Silvina Enriquez tenía 32 años y era cabo de la Policía.

El conductor del rodado menor y padre de la niña sobrevivió al impacto y permanece internado en estado crítico en el Hospital Central Ramón Carrillo de San Luis, mientras las autoridades periciales investigan las causas que desencadenaron el fatal accidente.

Enríquez, quien se desempeñaba como cabo de la Policía en Buenos Aires pero actualmente gozaba de una licencia, viajaba acompañada por su esposo. El hombre, que iba al volante al momento del impacto, logró sobrevivir a la colisión, aunque debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo" con politraumatismos graves.

Despedida y solidaridad

Los restos de la mujer y su pequeña hija fueron velados este sábado a las 10:30 en Salto de las Rosas, en una ceremonia que contó con la presencia de allegados y efectivos de la fuerza.

Ante la magnitud de la tragedia, familiares y amigos iniciaron una colecta solidaria a través de las redes sociales. El objetivo de la misma es recaudar fondos para costear los gastos del servicio fúnebre y los honorarios derivados del traslado de las víctimas.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, que la caratuló como averiguación doble homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito. Los investigadores aún trabajan para determinar por qué los dos vehículos terminaron chocando de frente en plena madrugada.