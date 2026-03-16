Un adolescente de 16 años fue asesinado de una puñalada en un boliche

Un adolescente de 16 años fue asesinado de una puñalada durante la madrugada de este domingo dentro de un boliche de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Por el crimen, hay un joven, de 17 años, demorado y es el principal sospechoso.

El episodio ocurrió en un local bailable, ubicado sobre la calle Marcos A. Zar al 100, en pleno centro de la ciudad.

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Según informó Diario Jornada, personal policial intervino tras recibir un llamado de alerta que advertía sobre la presencia de un joven gravemente herido en el interior del establecimiento.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera constataron la gravedad de la situación y montaron un operativo dentro del boliche.

La detención del acusado

Como primera medida, dispusieron el desalojo de las personas que se encontraban en el interior para preservar la escena y permitir el trabajo de los investigadores.

Durante el procedimiento los policías hallaron un arma blanca que habría sido utilizada en la agresión. El elemento fue secuestrado y quedó incorporado a la causa como parte de las pruebas que serán analizadas.

En el mismo operativo, la Policía demoró a un adolescente de 17 años, señalado como el presunto autor del ataque.

El menor fue trasladado a una dependencia policial mientras avanzan las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del crimen.

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