Un error de cálculo que derivó en una pista clave: más detalles de la detención de la ex Gran Hermano "viuda negra"

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles sobre el presunto robo bajo la modalidad de "viuda negra" que involucra a la ex participante de Gran Hermano, Luciana Martínez, y a su mánager, Cristian Wagner.

Según la investigación, la víctima es un turista estadounidense de 40 años, identificado por sus iniciales B.J.V., quien habría conocido a ambos acusados en el bar Makena Cantina Club, uno de los locales nocturnos más conocidos del barrio porteño de Palermo.

De acuerdo con el relato del denunciante, tras salir del boliche los tres se dirigieron al Smart Hotel, ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 1828, a unas diez cuadras del lugar, alrededor de las 6:45.

Al momento de ingresar al establecimiento, el personal del hotel escaneó los documentos de identidad de los visitantes, un procedimiento que posteriormente resultó clave para que los investigadores pudieran identificarlos y localizarlos en tiempo récord.

Siempre según la denuncia, los acusados habrían invitado al turista a continuar la noche en la habitación, donde presuntamente lo habrían intoxicado con alcohol. Al despertar, el hombre advirtió la falta de varios objetos personales, entre ellos su pasaporte, un reloj digital, ropa interior y posiblemente tarjetas de crédito y dinero.

Así salió del hotel Cristian Wagner.

Tras las primeras tareas investigativas, la Policía de la Ciudad detuvo en primer lugar a Wagner. Horas más tarde fue arrestada Martínez en su domicilio ubicado en la calle Billinghurst al 1100. Durante el procedimiento, los agentes encontraron en la vivienda un mouse perteneciente al turista.

Con el avance de la causa también comenzaron a circular imágenes de los detenidos, entre ellas una fotografía de Wagner al momento de retirarse del hotel.

El expediente quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, conducido por el juez Alfredo Godoy, con la secretaría de Diego Hernández. Ambos sospechosos fueron imputados por el delito de robo.

En paralelo, algunos periodistas del ámbito del espectáculo señalaron que, según versiones que circulan en el ambiente, no sería la primera vez que la ex participante del reality estaría vinculada a episodios de este tipo bajo la misma modalidad. La Justicia continúa investigando el caso.