Una mujer de 82 años fue atropellada por un camión y murió en el acto

Una mujer de 82 años perdió la vida de forma inmediata este jueves tras ser embestida por un camión de carga en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

El siniestro fatal fue sobre la Avenida Sáenz, en el tramo comprendido entre las calles Lynch y Ventura de la Vega. La víctima intentaba cruzar la transitada arteria cuando fue alcanzada por camión.

Ante el alerta por el accidente el equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se desplazó de urgencia hasta el lugar. Al llegar, los profesionales médicos constataron que la jubilada ya había fallecido a causa de lesiones que resultaron totalmente incompatibles con la vida.

Personal de la Policía de la Ciudad arribó al sitio y restringió de forma total el tránsito para asegurar el área. El camión involucrado quedó detenido sobre la calzada mientras los peritos de la fuerza realizaban las tareas correspondientes para determinar la mecánica del impacto.

El chofer fue demorado de inmediato por los efectivos policiales. El conductor quedó a disposición de las autoridades judiciales para prestar declaración, someterse a los test de alcoholemia y los controles médicos de rutina. La causa quedó preventivamente caratulada como homicidio culposo.

Alarmante estadística

A raíz de esta tragedia, las autoridades sanitarias de la Ciudad dieron a conocer un alarmante balance sobre la situación vial. Desde el SAME informaron que, al llegar el mediodía, el organismo ya había intervenido en 30 incidentes de tránsito en territorio porteño, lo que representa un promedio de un hecho cada 24 minutos.

Los equipos de emergencia médica atendieron a más de 62 personas heridas en una sola jornada, en una seguidilla de colisiones, vuelcos y atropellamientos que se extendió por diferentes barrios.