Tragedia en Santa Fe: una mujer murió "del susto" durante el tornado que arrasó Bombal
El fenómeno dejó techos volados, camiones volcados en la Ruta 90 y un pueblo entero sin luz. La comuna pidió a los vecinos no salir de sus hogares.
Una mujer murió "del susto" durante el tornado que arrasó con la localidad de Bombal, en Santa Fe, según informó el intendente, Carlos Gabbi.
A traves de un comunicado oficial, el jefe comunal aseguró que la víctima perdió la vida cuando se desataba el fenómeno, que dejó además techos volados, camiones volcados y toda la zona sin energía eléctrica.
El tornado se desató alrededor de las 5 de la mañana del pasado sábado y afectó viviendas, fábricas, automóviles y postes de luz de la localidad ubicada a 80 kilómetros al suroeste de Rosario.
La localidad permanece sin suministro eléctrico. Cuadrillas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), junto a efectivos de la Policía y Bomberos, llevan adelante tareas de limpieza y asistencia.
Según informó El Litoral, Gabbi describió la situación como "un pueblo devastado".
Destrozos en zona urbana y rural
En el área urbana, el tornado voló techos de pequeñas fábricas y causó destrozos en su interior. Las familias afectadas se autoevacuaron hacia otras viviendas.
En la zona rural, dos camiones volcaron en la Ruta 90 y se registraron voladuras de techos de galpones y silos. Los Bomberos Voluntarios de Alcorta trabajaron para evacuar a las familias damnificadas.
La comuna emitió un alerta oficial pidiendo a los vecinos que permanezcan en sus hogares ante la presencia de árboles caídos y cables sueltos en la vía pública.
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