¡Video! Un colectivero le habló mal a un nene autista por usar su celular sin auriculares y le provocó una crisis

Un chofer de la línea 100 discriminó a un nene de 10 años con autismo, exigiéndole de mala manera que apagara el celular o usara auriculares, lo que provocó una severa crisis en el menor y la posterior descompensación de su madre. El hecho generó el repudio inmediato del resto de los pasajeros, quienes filmaron la secuencia y defendieron a las víctimas.

Todo comenzó antes de subir a la unidad, cuando el colectivero intentó impedirles el ingreso haciéndoles señas de que no iba a abrir la puerta. Alejandra, la mamá del nene, relató que es la segunda vez que este mismo chofer les hace problemas para viajar en Lanús. Ante la insistencia y los golpes del menor en la puerta para poder entrar, finalmente lograron subir.

Una vez arriba, el conductor frenó la marcha del vehículo y se plantó de forma intransigente, negándose a continuar con el recorrido si el chico no apagaba el sonido del teléfono. "Por más que sea discapacitado, tiene que usar auriculares; yo no puedo manejar así", dijo el colectivero, desatando la indignación de los pasajeros que le recordaban a los gritos la existencia de leyes que amparan a las personas con discapacidad.

La madre intentó explicarle al hombre que su hijo padece hipersensibilidad táctil, una condición asociada a su cuadro que le impide colocarse cualquier elemento en la cabeza o las orejas. "No quiere usar ni gorro, le corto el pelo porque le molesta hasta el pelo, ¿te imaginás ponerle unos auriculares?", argumentó Alejandra.

Los cuestionamientos del chofer terminaron por desencadenar lo peor: el nene entró en una crisis aguda y comenzó a golpearse la cabeza contra una de las ventanas del colectivo. El nivel de estrés y desesperación fue tal que Alejandra, quien padece epilepsia, sufrió una fuerte descompensación con convulsiones y debió ser asistida de urgencia por una ambulancia.

Mientras el nene se autolesionaba y la madre yacía descompensada tras romperse la dentadura por la caída, el colectivero mantuvo su postura desafiante y amenazó a la mujer diciendo "ahora vas a ver", esperando el arribo de las fuerzas de seguridad.

Intervención policial

Sin embargo, al llegar los efectivos de la comisaría de Lanús la prioridad policial fue contener el drama familiar.

La mujer destacó la conmovedora actitud de uno de los policías bonaerenses, quien se sentó junto al menor y comenzó a cantarle para lograr sacarlo del estado de shock y angustia. El chofer continuó manifestando su soberbia frente a las autoridades intervinientes en el lugar.

La violencia verbal del colectivero persistió incluso en la dependencia policial, donde Alejandra escuchó que el hombre le decía a un tercero: "Ve, estos negros no tienen ni abogado". Este nuevo comentario despectivo fue sumado de inmediato a la presentación judicial formalizada por la víctima en la comisaría, con el respaldo y testimonio clave de los pasajeros.

El caso ya está en manos de las autoridades bajo la carátula de presunta discriminación y hostigamiento.

Los efectos psicológicos del violento episodio persisten en el menor, quien se niega a subir a ese transporte público. Alejandra afirmó que la empresa responsable de la línea no se comunicó con ella para ofrecer disculpas ni para informarle sobre posibles medidas por el accionar del chofer.