Conmoción en Mendoza: camillero confesó que abusó y mató a su bebita de dos meses

Sigue la conmoción en la provincia de Mendoza luego de que el tribunal escuchara de la boca del acusado reconocer haber matado a la beba de tan solo dos meses de edad.

Gustavo Ariel Olguín Ormeño fue condenado a la pena de prisión perpetua por el asesinato y abuso sexual de su hija Emma Pilar Olguín, mientras se encontraba al cuidado de la niña en su domicilio particular ubicado en la localidad de Las Heras, en el Gran Mendoza.

El hombre se desempeñaba como camillero en un hospital público de la provincia y fue condenado por los delitos de homicidio doblemente agravado por el vínculo, un cargo del tal gravedad que llevará a la cárcel de por vida.

Como agravante se suma el hecho de que este homicidio fue cometido con alevosía. Esto indica que el acto fue premeditado y que se llevó a cabo aprovechando una situación de indefensión de la víctima.

Además, se le atribuye el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

Ahora el hombre de 24 años de edad pasará el resto de su vida en la cárcel como autor penalmente responsable de los hechos que la fiscalía pudo comprobarle, confesión mediante.

Los hechos se remontan al 14 de agosto de 2023 cuando la beba fue llevada de urgencia a la guardia del hospital pediátrico "Dr Humberto Notti" donde fue ingresada luego de la paliza y los abusos certificados.

En forma inmediata las autoridades dieron cuenta a la justicia y el caso comenzó a ser investigado por la fiscal de homicidios Andrea Lazo quien procedió a imputar al padre y a la madre de la víctima.

En el mes de junio de 2025 la madre de la niña fue sobreseída por decisión de la jueza Natacha Cabezas. Como argumento la madre dijo que cuando su pareja atacó a la menor de dos meses de edad, ella había ido al hospital Central porque tenía turno con un dentista.

No obstante haber sido investigados por maltrato infantil, la madre de la menor pudo zafar de su responsabilidad, por obra de abogados garantistas que asumieron su representación legal.

El informe del Cuerpo Médico Forense reveló que Emma Pilar Olguín tenía lesiones en la región del tórax, abdomen, brazos y piernas, en ambos muslos, y en toda la región dorsal,con hematomas lineales.

Según los expertos, la forma de dichas lesiones habría sido realizada por un elemento que podría haber sido una varilla. Además, se constató que tenía lesiones compatibles con abuso sexual. Por último, explicaron que las lesiones halladas en el cuerpo de la menor se produjeron entre 48 y 24 horas antes del fallecimiento.

El colmo sucedió cuando los forenses entregaron el cuerpito de la beba muerta a un cochería y estos procedieron a cremarla por error. Esta desprolijidad produjo que echaran al responsable del organismo de nombre Javier Salinas.

Ahora el padre de la niña pasará el resto de su vida en la cárcel llevándose el repudio de toda una comunidad que explotó en las redes sociales al grito de ¡JUSTICIA!