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Miércoles, 3 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
SINIESTRO

Voraz incendio consumió una casilla en Lugano: una mujer tuvo que ser atendida por inhalación de humo

El foco ígneo afectó una precaria vivienda ubicada dentro de un terreno sobre la intersección de las avenidas Fernández de la Cruz y Lisandro de la Torre por causas que no fueron confirmadas.

Gabriel Arias
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Varias dotaciones de Bomberos fueron necesarias para extinguir un incendio en una casilla del barrio de Villa Lugano, por el cual una mujer tuvo que ser asistida con oxígeno tras inhalar humo.

Fuentes de Bomberos informó que el fuego afectó una casilla ubicada dentro de un terreno sobre la intersección de las avenidas Fernández de la Cruz y Lisandro de la Torre por causas que todavía no fueron confirmadas.

El siniestro movilizó a cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad de las estaciones X y XI de Lugano y Albariño, que combatieron las llamas de más de 8 metros de altura.

El siniestro movilizó a cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad de las estaciones X y XI de Lugano y Albariño, que combatieron las llamas de más de 8 metros de altura.Cuatro dotaciones de Bomberos participaron del&nbsp;
Cuatro dotaciones de Bomberos participaron del 

Además, asistieron al lugar integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito y un equipo RIT, tres ambulancias del SAME, y personal de Emergencias y de la Comisaría Vecinal 8 C de la Policía de la Ciudad.

Corte de calles

En tanto, las imágenes mostraron una intensa columna de humo y un importante despliegue de vehículos de emergencia en la zona. Debido al operativo, estuvieron cortadas varias calles cercanas para facilitar el trabajo de los rescatistas y garantizar la seguridad de los vecinos.

El baldío ubicado al lado de la casilla se prendió fuego totalmente (X).
El baldío ubicado al lado de la casilla se prendió fuego totalmente (X).

De acuerdo a la información oficial, las llamas se originaron en una casa precaria de chapa y madera, lo que favoreció la rápida propagación del fuego. El terreno de al lado era un baldío y fue completamente tomado por el fuego.

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