Voraz incendio destruyó un depósito en Río Negro: el fuego pudo verse desde Neuquén

Un siniestro de grandes proporciones destruyó el depósito de un supermercado de la provincia de Río Negro, y la voracidad del misma fue tan intensa, que varios vecinos de Neuquén pudieron divisarlo y captar el olor a mercadería quemada.

Fuentes bomberos indicaron que se trata de un depósito de La Anónima ubicado en la ciudad de Cipolletti, que el lunes por la noche sufrió un incendio que derivó en la pérdida total de la estructura, y hasta el momento se desconocen los motivos del inicio del fuego.

Si bien el foco ígneo fue controlado, todavía continúan las tareas de los bomberos y se indicó que no se registraron heridos, aunque un solo empleado debió ser asistido por inhalación de humo, destacó LM Cipolletti.

En tanto, vecinos de Neuquén y otras ciudades aledañas lograron observar la columna de humo negra que cubrió el cielo durante el trabajo de los expertos.

Se investigan las causas del incendio en Río Negro (NA).

A la gravedad de las llamas se sumaron fuertes detonaciones que provenían desde adentro del establecimiento, y los estruendos generaron una profunda preocupación entre los vecinos que se despertaron alarmados.

Ante el peligro inminente por las explosiones, el personal de seguridad y la Policía provincial cercaron el área, reforzaron los perímetros y solicitaron de manera urgente a los curiosos mantenerse alejados.

Afortunadamente, la totalidad del personal que se encontraba trabajando en el lugar fue evacuada de manera preventiva apenas se detectaron los primeros focos.

¿Qué dijo el titular de la ciudad ?





Con relación a lo ocurrido, el intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler, confirmó que el incendio "está contenido", pero que continúa el alerta ante la presencia de productos inflamables dentro del depósito.

"Quiero agradecer especialmente a los bomberos, al personal policial, a Protección Civil, a los trabajadores de los servicios de emergencia y a todos los que están colaborando desde la madrugada. Están realizando una tarea enorme en condiciones muy complejas", sumó.

Importantes pérdidas





La magnitud del fuego es tal que ocasionó un derrumbe parcial del techo y las paredes, señala el sitio web Río Negro. Se estima que las pérdidas materiales son millonarias, dado que la estructura quedó completamente consumida y colapsada.

Las autoridades, junto con los representantes de la firma de supermercados, esperan que el lugar sea seguro para que el personal de Criminalística y especialistas en siniestros ingresen a realizar los peritajes que determinen qué originó el inicio del fuego.

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