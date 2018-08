Previo a que se trate el permiso para allanar las propiedades de la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner y la ley de Extinción de Dominio, excluyentes de la sesión del Senado del próximo miércoles, el oficialismo convocó para este martes a una movilización frente al Congreso.

Con el lema #21ATodosAlCongreso, la segunda línea del Gobierno buscó sumar gente con el objetivo de presionar a la Cámara alta para que de el quorum, cuando por tercera vez se discutirá el requerimiento del juez federal Claudio Bonadio para allanar tres domicilios de la ex jefa de Estado.

Fuentes informan, que la bancada de Miguel Pichetto asegura que el número de legisladores para sesionar está garantizado. También recordaron con cierta ironía que Esteban Bullrich y Miriam Boyadjian, dos senadores de Cambiemos, se ausentaron.

El conjunto de personas que difunde la convocatoria con el hashtag #21A reclama que el Senado apruebe no sólo los allanamientos sino también el desafuero de la ex presidenta y publicó fotos tanto de ella como de Pichetto.



Uno de los principales promotores de la movilización es el coordinador de Análisis y Control de Gestión del Sistema Federal de Medios Públicos, Ricardo Benedetti.



"Me cuentan que el martes 21 de Agosto a las 19hs en el Congreso se reúnen los argentinos de bien a reclamar por la Ley de Extinción de Dominio desafuero y allanamiento a Cristina Kirchner. Estoy de acuerdo, todos sentimos indignación por lo hecho en el Senado. Nos vemos allí", escribió el funcionario que reporta a Hernán Lombardi.



Por su parte, la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña confirmó su participación vía Twitter: "Yo voy. Es importante que todos estemos presentes para reclamar el fin de la impunidad; el desafuero de Cristina y la caducidad de dominio para bienes robados por la corrupción".



También se anotó su par macrista Waldo Wolff: "Les dije a mis hijos que no se roba. Ahora les digo que el martes me acompañen al Congreso a pedir que devuelvan lo robado".



La protesta incluye el reclamo de la sanción de la Ley de Extinción de Dominio, una figura que habilitará al Estado a recuperar bienes obtenidos por el delito, cuyo proyecto iba a ser tratado en la misma sesión del Senado en la que se iba a debatir la autorización para los allanamientos.



La sesión se cayó porque se habían sentado en sus bancas sólo 36 senadores, uno menos de los que se necesitaba para poder dar luz verde al tratamiento.