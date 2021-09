En el marco del 48 aniversario de su asesinato, el ex secretario general de la CGT José Ignacio Rucci fue homenajeado en el cementerio de la Chacarita, donde descansan sus restos. El acto, organizado por la Unión Obrera Metalúrgica, a cuyas filas pertenecía, estuvo encabezado por el secretario general de la UOM, Antonio Caló, el hijo del ex dirigente fallecido, Aníbal Rucci, el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la PBA, Andrés Larroque y el padre Horacio.

La congregación, que contó con una amplia presencia de trabajadores, tuvo su inicio pasadas las 11 de la mañana frente a la tumba del ya fallecido dirigente. "Rucci dijo ´yo vengo a que esta CGT sea peronista y a decirle a todos los compañeros presentes que voy a trabajar para que el General Perón vuelva a la patria´. Y vaya si lo cumplió", destacó en su discurso el secretario general de la UOM, Antonio Caló, quien remarcó: "A mí me tocó conocerlo y acompañarlo en muchas oportunidades".

El homenaje tuvo lugar en el cementerio de la Chacarita. (Pablo Villán)

Quien también hizo uso de la palabra fue Aníbal Rucci, hijo de José Ignacio. "Cuando mi padre asumió a la CGT, puso como condición que se tenía que trabajar para lograr el regreso de Perón a la Argentina. Eso no era un capricho, era una realidad política que había que llevar adelante porque se entendía que no había solución gremial si primero no existía una solución política", indicó y continuó: "Fue en aquella época donde se consiguieron todas las conquistas sociales que hoy ya no son del peronismo, son de todos los trabajadores".

"Cuando hacemos un homenaje a quien fuere, el homenaje debe ser rendido todos los días con las acciones de cada uno de nosotros en la militancia tanto política como gremial. Ese es el verdadero significado que tiene rendirle homenaje a una mujer o a un hombre. Lo hacemos con Perón y con Evita, y con todos los que nos guiaron en esta lucha", cerró.

Héctor Daer fue otro de los que habló ante los presentes. (Pablo Villán)

En tanto el ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, señaló que "la mayor bendición que tenemos en esta tierra es el peronismo y el movimiento obrero organizado". Mientras que el cosecretario general de la CGT y titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer, aseguró que no habrá que olvidarse nunca de la famosa foto de Rucci sosteniéndole el paragüas a Perón. "Más que una foto fue darle al General la cobertura de todo el movimiento obrero organizado en su llegada a la República Argentina", finalizó.

Participé, junto a @AnibalRucci y Antonio Caló, en el homenaje realizado a José Ignacio Rucci por los compañeros y compañeras de la Unión Obrera Metalúrgica. pic.twitter.com/uVi8gHhoyl — Andrés Larroque (@larroqueandres) September 24, 2021

Por último, el padre Horacio rezó un "padre nuestro" ante los presentes y en su discurso resaltó que "cuando uno habla de UOM, automáticamente piensa en el trabajo. Sé de los momentos que padeció José Ignacio Rucci y esos momentos creo que ninguno de nosotros lo deseamos. No volvamos al pasado, hagamos el presente y el futuro".

Rucci fue asesinado el 25 de septiembre de 1973 en un operativo al que los medios denominaron Operación Traviata” por tener en su cuerpo tantas balas como los agujeros que destacaban a una popular galletita de la época.