En este mes de abril, el Gobierno nacional confirmó el pago de un bono para jubilados y pensionados, que será otorgado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el propósito de brindar un paliativo frente a la inflación a este sector de la población.

El próximo 8 de abril se entregará el primer bono del año para jubilados, que será de hasta $6.000 y alcanzará a todos los jubilados y pensionados con haberes inferiores a $38.940.

Este sector poblacional ya había sido beneficiado el pasado mes de marzo con el primer aumento del año sobre sus haberes, que fue del 12,28%.

.

La Ley de Movilidad Jubilatoria permitió este incremento, que prevé cuatro subas anuales para jubilados y pensionados, así como también para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

El bono extraordinario que pagará ANSES alcanzará también a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), que podrán cobrar hasta $6.000, algo que dependerá de cuál reciban.

Las PNC que recibirán este ingreso extraordinario serán la Pensión No Contributiva por Invalidez, la Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos, la Pensión no Contributiva por Vejez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM.

.

¿De cuánto será el bono para cada Pensión No Contributiva?

- Pensión no Contributiva por Invalidez: $4.200.

- Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos: $6.000.

- Pensión no Contributiva por Vejez: $4.200.

- Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM: $4.800.