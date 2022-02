El presidente Alberto Fernández anunció el pasado jueves un aumento del 12,28% para jubilados y pensionados, que también impactará sobre lo que cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Se trata de la primera actualización trimestral del año, que alcanzará a más de 16 millones de beneficiarios , si se suma a los más de 7.1 millones de jubilados y pensionados que gozarán del incremento, y casi 9 millones de niños y adolescentes (entre los 4.4 millones de AUH y 4.3 millones de asignaciones familiares ).

La suba está determinada por una fórmula de movilidad que combina la variación de los salarios según la Remuneración Imponible de Trabajadores Estables que elabora Seguridad Social (RIPTE) y el Índice de Salarios del INDEC, tomándose de ambos el mayor, y la recaudación previsional.

Con esta fórmula, el incremento que se otorgará es superior en 2.4 puntos porcentuales al que habría correspondido si se hubiese utilizado para el cálculo la fórmula implementada durante el gobierno anterior, que estaba atada a la tasa de inflación.

¿Cuánto ganarán desde marzo jubilados, pensionados, AUH y AUE?

A partir de este incremento sobre sus haberes, los jubilados pasarán a cobrar una mínima de $32.629,69, en tanto que la máxima se estableció en $219.571,69, más del doble que la franja de jubilación más alta que se cobraba hace dos años, la cual era de $103.064,23.

Por su parte, la Pensión No Contributiva por Invalidez quedará con el aumento en $22.840,78; la Pensión no Contributiva para Madres de siete hijos o más en $32.629,69; la Pensión no Contributiva por Vejez en $22.723,13 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor subirá a $26.103,75.

En último lugar, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) pasarán a cobrar desde marzo $6374,14.

A lo largo del año pasado las subas fueron de 8,07% en marzo; 12,12% en junio, 12,39% en septiembre y 12,11% para completar los cuatro incrementos del 2021, que fueron en el promedio anual del 52,7%.