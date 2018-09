El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, apelará el procesamiento de la ex presidenta en la causa por presuntas coimas en la obra pública.



Beraldi, advirtió que el magistrado Claudio Bonadio basó su acusación en "declaraciones de personas" que dicen cosas "que otra. personas" les dijeron, al tiempo que destacó que en el expediente el financista Ernesto Clarens negó vínculos con la senadora.



"En el caso específico de Cristina son apenas unas pocas carillas, unas diez carillas, donde vuelven a transcribir todo de nuevo y donde las supuestas que se citan son declaraciones de personas que dicen (lo) que otras personas les dijeron o (lo) que otros les contaron pero no hay ninguna referencia concreta de que la doctora Kirchner recibió algún tipo de soborno o coima", indicó Braldi.



Por su parte, Clarens había declrado: "resulta una hipótesis falaz que se me atribuya haber intervenido en el manejo de fondos de terceros involucrados en los hechos, en particular Néstor Kirchner, Cirsitna Kirchner y/o Daniel Muñoz".



En declaraciones al canal C5N, el Beraldi volvió a criticar con dureza al juez federal Bonadio y destacó que "Estos no son arrepentidos, son ventrílocuos" que "se les presenta la opción de quedar preso o irse a la casa". Al tiempo que aclaró que son "declaraciones que no tiene ningún valor".



Incluso, el letrado señaló que a "todas aquellas personas que son responsables de esta investigación" podrían caberle "penas de 8 a 25 años". El abogado de Cristina remarcó que así lo indica la "ley 23.097" que dispone "penas correspondientes al homicidio" para quien obtenga declaraciones policiales o judiciales "mediante torturas".



Al recordar que la senadora está procesada por "cuatro asociaciones ilícitas", Beraldi destacó que tal situación es un bochorno y lo consideró como "u. disparate jurídico".



A su vez, cuestionó que el juez Bonadio dictara la prisión preventiva de Cristina argumentando su posible influencia en "medios" de comunicación "afines".



Por otro lado, al referirse a las declaraciones del ex funcionario José López, aseguró que "si una persona primero dice una cosa, después otra y después otra no puedo darle ningún valor".