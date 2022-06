En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, se refirió así a los cuestionamientos de Kulfas al proceso de licitación para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, Alberto Fernández afirmó este martes que no le "gustó lo que hizo Matías" (Kulfas) y por eso tomó la decisión de pedir su renuncia al Ministerio de Desarrollo Productivo, y agregó que "no comparte lo que piensa" el exministro "en ese punto", al saludar a los periodistas por su día en la Casa Rosada.



"No me gustan los off, las cosas dichas en secreto, cuando un funcionario habla tiene que hablar públicamente", aseguró el jefe de Estado y agregó: "No comparto lo que piensa Matías en ese punto, es un tema superado".



Sobre las objeciones del exfuncionario, quien fue citado a declarar por la Justicia, Fernández consideró: "Yo no soy un juez".



Y luego agregó: "Pudimos reemplazar con Daniel Scioli a Matías Kulfas. Daniel es un gran amigo y hablé mucho con Sergio Massa, que es alguien cuya opinión yo pondero particularmente, y estuvimos viendo cómo encarrilar el momento que se estaba dando".

"Vamos a la Cumbre a defender los derechos y la unidad de Latinoamérica"

Además, el Presidente expresó que también está "feliz" por el regreso de Agustín Rossi al Gobierno, quien fue designado al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Dijo que es otro valor "incalculable" para su gabinete y se expresó "agradecido" con la ex interventora de ese organismo, Cristina Caamaño.

Allí mismo, el jefe de Estado fue consultado por su participación en la Cumbre de las Américas que se celebrará en los próximos días en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, Fernández afirmó que asistirá para defender "los derechos de América Latina" y la "unidad" de la región.



"Vamos a defender la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, se ejerce; y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie", dijo en referencia a la negativa del país anfitrión a cursar invitaciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Al respecto, dijo que Argentina "lamenta" la ausencia de países que no fueron invitados, pero aseveró que en su rol de presidente de la(Celac) tratará de "llevar la voz" de esas naciones.Con motivo de las exclusiones decididas por Estados Unidos, varios presidentes de América Latina -entre ellos el mexicanoy el boliviano- anunciaron que no concurrirán al cónclave.Por último, según informaron fuentes oficiales de la Presidencia, Fernández concurrirá a la Cumbre en su doble rol de jefe de Estado y de representante de los principales referentes políticos de la región para manifestar la posición de la Celac.