El presidente Alberto Fernández habló sobre la situación de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la Causa Vialidad y apuntó contra el proceder del fiscal Diego Luciani, quien pidió 12 años de prisión para la ex mandataria por presunta asociación ilícita durante su gobierno.

"Cristina es una mujer honesta, no ha participado en nada de lo que la acusan. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen", enfatizó el actual jefe de Estado.

Sobre esta línea, enfatizó: "Yo fui muy crítico del último gobierno de Cristina, pero una de las certezas que tengo sobre ella, bueno, tengo varias, pero una de ellas es que Cristina es una mujer honesta. No ha participado de nada de lo que la están acusando".

"Nosotros tenemos que entender que no se puede trabajar así el derecho penal como se está trabajando en la justicia federal argentina. Desde el 2016 en adelante la prisión preventiva se aplicó como pena anticipada. Se utilizó la teoría de la posibilidad de que podía tener alguien de influir y que lo dejaban detenido por el poder residual que alguna vez tuvo", apuntó el mandatario.

Al referirse al proceder de Luciani, Fernández apuntó que "todas las operaciones (sobre las licitaciones en la obra pública) de las que habla están registradas". Y enfatizó: "Vamos a entender claramente las cosas. Un presidente está muy alejado de una licitación pública de ese tipo".

"Más allá de la carencia de pruebas, se parte de una premisa insólita que es que la presidenta no podía no saber lo que sucedía. En esta causa Cristina no tiene nada que ver. No cometió ninguno de los crímenes que se le atribuye", apuntó el mandatario.

A su vez, Alberto Fernández hizo hincapié en que "la que no quiere pensar en un indulto es Cristina. El indulto es una rémora de la monarquía que los monarcas daban frente a una sentencia".

"Los fallos son susceptibles de la crítica pública. Ningún funcionario tiene más derechos que un ciudadano, pero tampoco menos. Y como Presidente tengo derecho a expresarme, máxime cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia y en esta causa", remarcó el jefe de Estado.

Alberto Fernández criticó a Martín Guzmán por su salida y elogió a Sergio Massa

Al recordar la partida del ex funcionario Martín Guzmán del Palacio de Hacienda, el Presidente apuntó que la misma "generó una crisis muy grande, la forma en que se fue".

"Yo francamente creo que el modo en que tomó la decisión le hizo mucho daño a la Argentina. Y Sergio Massa con su llegada trajo calma a los mercados, bajó el riesgo país, el dólar, estamos volviendo a comprar reservas", resaltó.

Además, resaltó que en sus tres años de gestión se puso "en orden la deuda con el Fondo y los acreedores privados, mientras vivimos una pandemia".

"En lo último que estoy pensando ahora es en la relección. Lo único que tenemos que garantizar es que no vuelvan estos tipos que nos dejaron así el país. Mauricio Macri tiene que explicar lo que hizo con el correo, con los peajes, los parques eólicos. Nadie se mueve con esto. El daño que causó para tantas generaciones", finalizó.