Alberto Fernández celebró este domingo en horas de la noche en redes sociales el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia. El Presidente llamó a seguir "el camino hacia una América Latina integrada".

"Me llena de alegría el triunfo obtenido por Gustavo Petro y Francia Marquez Mina con el que culmina el proceso electoral en Colombia", expresó el mandatario en su cuenta de Twitter. Allí también señaló: "Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano depositó en él".

Alberto Fernández se expresó sobre las elecciones en Colombia.

Además, Fernández aseguró que la victoria electoral de Petro "convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en este tiempo que nos exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos".

Qué dijo Cristina Kirchner sobre la victoria de Gustavo Petro

Por otra parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner reconstruyó este domingo en redes sociales la conversación que tuvo con el presidente electo de Colombia, a quien saludó por su triunfo y pidió "suturar las heridas de tanta tragedia".

"A las 19.50 h aterrizamos en Aeroparque y el celular me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el balotaje en Colombia. Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: 'Hola Presidente'…", escribió Kirchner.

El tuit con el que Cristina Kirchner felicitó a la fórmula ganadora en Colombia.

En ese sentido, la ex mandataria manifestó: "'Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía)'. Se lo dije y se rió, estaba emocionado, yo también. 'Ahora a construir la paz' me dijo". "Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!", concluyó la vicepresidenta.

La victoria de Gustavo Petro en las elecciones de Colombia

El senador y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se proclamó como nuevo presidente electo de Colombia, según los resultados del preconteo oficial de la segunda vuelta de este domingo.

Petro derrotó al candidato "populista" Rodolfo Hernández. El boletín número 10 de la Registraduría señala que, informadas el 89,35 de las mesas, Petro, candidato del Pacto Histórico, sumó el 50,88 % de los votos, frente a un 46,85 % de Hernández, lo que significa una ventaja indescontable.

Al período de gran inestabilidad y descontento social atravesado en Colombia desde 2019 le siguió una de las campañas electorales más polémicas en su historia.

Plagada con noticias falsas, ataques personales y una ausencia general de propuestas concretas, los colombianos se acercaron este domingo a las urnas para elegir entre dos opciones que prometen un cambio muy diferente, o el voto en blanco.