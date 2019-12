El presidente electo, Alberto Fernández, confirmó que Ginés González García será el nuevo ministro de Salud. Lo reveló durante un acto en la Facultad de Medicina de la UBA, donde brindó un discurso por el Día del Médico.

González García ya había ejercido ese cargo entre 2002 y 2007

"Un día lo llamé a mi oficina y le dije: 'Hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito Ginés, no yo, la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender Ginés, vení y hacete cargo que vos todo lo sabés'", dijo Fernández en la universidad.

"Quiero decirle a la UBA, sé que este es el máximo galardón que merece un académico, han hecho una selección perfecta. Ginés, merece ser lo que es, distinguido por su compromiso médico, por su compromiso social y público", agregó el presidente electo.