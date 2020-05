El gobernador bonaerense Axel Kicillof consideró hoy que "la crisis económica es culpa del virus y no de qué respuesta a la pandemia de coronavirus tuvo cada país sino que en todo el mundo se puso el sistema comercial y financiera en jaque", por lo que señaló que la recuperación económica es "a través de las obras públicas, que es el motor de la economía" en el marco de la crisis sanitaria.



"Hoy hacer obras no solo significa dar una respuesta a aquello que falta sino que también significa darle a la economía ese motor que hoy no está", dijo en la sede de la Gobernación, en La Plata, durante un acto junto al presidente Alberto Fernández, en la puesta en marcha del Fondo de Infraestructura Municipal con el objetivo de la realización de obras públicas en distintos distritos bonaerenses.



El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que ,"en los hechos, somos un país unitario y necesitamos un sistema que distribuya sin discrecionalidad a cada uno lo que corresponda".Luego aseguró que la pandemia de coronavirus deja "al descubierto la desigualdad en la que vivimos, y a millones de personas a los que el Estado no tenia registrados".



