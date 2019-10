Por Ana Breccia

@anabreccia

Alberto Fernández, el presidente electo del país, da las últimas puntadas para definir quienes integrarán su gabinete. Hasta el 10 de diciembre, fecha en que Mauricio Macri le entregará el mando, tiene tiempo para elegir al equipo que tomará las riendas de la gestión pasada la transición.

En las últimas semanas, Fernández manifestó que tiene intenciones de conformar un gabinete con una integración equilibrada entre varones y mujeres.Y a partir de la victoria del 27 pasado, comenzó la ronda de rumores y los primeros nombres que en escucharse fueron los de ellas.

Vivienda y Hábitat

Desde hace un tiempo, Alberto Fernández le encomendó a la ex vicegobernadora santafesina María Eugenia Bielsa la tarea de poner en marcha con los intendentes un plan de viviendas. Cuando cerró el "Foro Ciudades, Hábitat, Federalismo e Identidad" en la provincia de Santa Fe, confirmó para ella un lugar clave del nuevo gabinete: "tenemos que resolver el problema del hábitat y el problema de la vivienda y en esto María Eugenia me está ayudando mucho", aseveró.

María Eugenia Bielsa probablemente se convierta en parte del gabinete de Fernández.

A principios de mes, Bielsa participó de un acto de campaña de Fernández en San Juan, y se mostró cada vez más cerca del presidente electo este último periodo. “El hábitat es un tema donde Argentina tiene una gran deuda”, destacó la arquitecta semanas atrás. “No me entusiasmo con las cosas que desconozco. Él (por Fernández) lo dijo públicamente pero yo no lo hablé con él. Ni hay ningún otro nombre confirmado para el gabinete”, manifestó.

“Cuando se dispone de un territorio amplio (como la Argentina), donde tenemos suelo que otros países no tienen, como los europeos, no podemos darnos el lujo de no pensarnos, de no planificarnos”, reflexionó María Eugenia.

Ministerio de Igualdad y Género

Frente a alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires, junto al exmandatario uruguayo, José "Pepe" Mujica, Fernández adelantó hace unas semanas: "Vamos a crear un ministerio de la mujer, de la igualdad de género, de la diversidad". En esa misma sintonía, se preguntó: "¿Quién puede vivir en una sociedad donde vemos la violencia de género y la sociedad no reacciona? ¿Cómo podemos vivir con eso?". Y añadió: "Vamos a abrir la puerta a las mujeres, para que las mujeres, a la par de los hombres, hagan la Argentina que nos merecemos".

En esta cartera, podría ser nombrada Dora Barrancos, a pesar de que versiones anteriores daban posibilidades a Victoria Donda: la legisladora conocida por sus ideas feministas y su fuerte militancia a favor de la legalización del aborto. También es posible que este lugar lo ocupe la diputada provincial electa Malena Galmarini, aunque hace unas semanas ella misma advertía: "Me gustaría ser, por ejemplo, ministra de Educación (...) Para eso hay que tener un equipo capacitado, un buen liderazgo, un plan posible y un presupuesto adecuado".

Secretría de Legal y Técnica

Una de los cuatro encargados de coordinar la transición será Vilma Ibarra: una de las piezas claves elegidas por el presidente electo. Ibarra tiene una gran trayectoria en el Estado, con intervenciones en la Convención Constituyente, mandatos como diputada y senadora y el activo de haber sido una de las dos principales impulsoras de la Ley de Matrimonio Igualitario.

Vilma Ibarra será una pieza clave en el gabinete de Alberto.

Expareja del futuro presidente de la Argentina, Ibarra se separó en 2015. Pero el respeto profesional que el exjefe de Gabinete le tiene fue fundamental para que la pusiera al frente de los aspectos jurídicos. Los dos retomaron el contacto hace pocas semanas y el mismo Fernández la designó en este cuarteto que comandará la transición, junto a Santiago Cafiero, Gustavo Béliz y Eduardo "Wado" De Pedro.

Justicia y Seguridad

Todo se encamina para que la futura ministra de Justicia sea Marcela Losardo, amiga y socia del presidente electo y una de las personas de su máxima confianza, a quien conoció cuando ambos estudiaban abogacía en la UBA. A la abogada se la llama el “cerebro jurídico” de Alberto. Es su histórica colaboradora en temas legales y maneja la relación con los jueces.

Marcela Losardo se perfila como futura Ministra de Justicia.

Es titular del estudio Losardo & Asociados, pasó por la Secretaría de Justicia y también fue representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Durante su gestión en el kirchnerismo Losardo fue importante porque mantenía lazos con los integrantes de la Corte Suprema.

Seis municipios bonaerenses serán gobernados por intendentas

Asumirán desde el 10 de diciembre al frente de municipios de la provincia de Buenos Aires. Desde 1983, en apenas 19 municipios bonaerenses se eligieron intendentas mujeres. De hecho, en la actualidad hay sólo 4 jefas comunales en la provincia: Verónica Magario, de La Matanza; Sandra Mayol, de Monte; Fernanda Antonijevic, de Baradero y Erica Revilla, de General Arenales.

En Quilmes, la referente de la agrupación La Cámpora, Mayra Mendoza alcanzó el 49,55 % de los sufragios frente al actual jefe comunal de Cambiemos, Martiniano Molina, quien llegó al 43,16 %.

En Presidente Perón, la dirigenta del massismo Blanca Cantero cosechó el 62,68 % de los votos frente al 16,84 % que tuvo Guido Giana, de Juntos por el Cambio.

La esposa del actual intendente de Cañuelas y jefa de Gabinete del municipio, Marisa Fassi, cosechó el 49,08 % frente al 42,66 % de Santiago Mac Goe, del macrismo.

Otro distrito bonaerense que estará gobernado por una mujer en la comuna será en Carlos Tejedor, donde María Celia Giannini regresa al poder municipal luego de un período al imponerse frente al jefe comunal radical, Raúl Sala, por 52,86 % contra 45,44 %.

En Moreno, la referente del Movimiento Evita, Melina Fernández, obtuvo el 59,77 % de los votos y Aníbal Assef, de Juntos por el Cambio, 28,6 %.

Por último, Erica Revilla, de Juntos por el Cambio, fue reelecta en General Arenales con el 58,12 % de los votos al triunfar sobre el postulante peronista, Emir Miranda, quien sumó 41,87 %.