Por Luciano Bugner

@lucianobugner

La devaluación que irrumpió en el escenario argentino tras las PASO debilitó aún más el bolsillo de los ciudadanos. En paralelo a la declaración de emergencia alimentaria, bandera que enarbolan los movimientos sociales, los gremios tejen distintas estrategias, como reapertura de paritarias y bonos, para no perder por goleada ante la inflación. Dato no menor y spoiler como plus: el Ejecutivo pactó las cláusulas de revisión para el próximo gobierno.

Constantes reuniones en Azopardo al 800 y teléfonos encendidos al rojo vivo deliberaron sobre el pedido en conjunto de la CGT de un bono que alcance a la totalidad de los trabajadores, reclamo que parece imposible en el corto plazo. Ello, entre otros puntos, tratarán mañana dirigentes cegetistas, partícipes de la llamada "mesa chica", en reunión con los ministros Carolina Stanley (Desarrollo Social y Salud) y Dante Sica (Producción y Trabajo). Pero por fuera de la central obrera, cada sector tira sus cartas arriba de la mesa.

La negociación históricamente más tensa es la de Camioneros. Este año no fue la excepción. Tras idas y vueltas y reuniones, primeramente, entre el gremio y la cámara, los trabajadores que están bajo el ala de Hugo Moyano alcanzaron un acuerdo anual dividido en dos etapas: 23% hasta diciembre. "Reabrimos paritarias en enero", le dijo Hugo Moyano (h) a Crónica. El abogado recordó que el número total de lo pactado es de 46% como mínimo. "En diciembre empezaremos a discutir el bono de fin de año", recordó.

Días atrás, tanto Sica como Lucas Aparicio (secretario de Trabajo) finalizaron, como árbitros, el tramo de las paritarias más numerosas: Comercio, Sanidad, Alimentación, Estatales, Gastronómicos, Metalúrgicos, Construcción, Bancarios. Pero los reclamos siguen diciendo presente.

Es que a pesar del plan de alivio anunciado por el gobierno tras las PASO (que incluyó dos tramos de $2.000 en el bolsillo de los trabajadores en relación de dependencia, $5.000 para estatales, una devolución de ganancias, entre otros), las consultoras que releva el Banco Central estimaron una inflación de 4,3% para agosto y 55% para todo el año. Un acumulado muy lejano de la mayoría de los acuerdos paritarios sellados en el primer semestre del año.

"Hay conversaciones con las cámaras, pero nada formal" para sentarse a renegociar antes, sentenciaron desde Comercio, sindicato que cerró un 30% anual con revisión en enero.

La Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, es otro de los sectores que ya reclamaron la reapertura de las negociaciones, teniendo en cuenta que al día de la fecha percibieron un 30,5% de alza en los salarios.

Una de las novedades del año fue la negociación en la construcción, donde los salarios se incrementan trimestralmente por inflación. "No es gatillo. Se reúnen las partes y acuerdan", aclararon en UOCRA, donde el salario aumentó este mes el 4,5% sobre el sueldo vigente a junio y el 3,5% en julio: en total, 8% acumulativo y efectivizado en agosto.

"Andes paga cuando los sindicatos amenazamos con medidas o las efectivizamos", le dijo a este medio Andrés Junor, secretario gremial de Aeronavegantes. El mundo aeronáutico se convirtió, en los últimos meses, en el bastión de resistencia ante las políticas económicas que impactan en los cielos argentinos. Y Junor graficó con las distintas empresas: "Avianca está cerrada; Latam paga la inflación una vez ocurrida, y en Aerolíneas estamos en no menos de 15 puntos porcentuales de retraso salarial".

Ese oscuro escenario, para Luis Roa (abogado laboralista) fue por "una política de Estado decorada por este modelo monetarista por el cual la excusa fue una transferencia brutal de ingreso del sector asalariado hacia el capital concentrado".

Y si bien dijo que las medidas son "un paliativo menor al lado de lo que significó deprimir la demanda agregada en todo ese tiempo", para Roa "es necesario atender con urgencia la demanda de las mesas de los argentinos, sobre todo de los sectores más postergados".