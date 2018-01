Por Roberto Di Sandro

Decano de la Casa Rosada

Con intenciones favorables parece. Las que no aparecen son las soluciones. Después de los golpes de fin de año, cuando la violencia acosó a la sociedad, la calma volvió.

Los jubilados fueron los más impactados. Y los aumentos de precios siguen sin solución de continuidad. El presidente Mauricio Macri se fue de vacaciones a Villa La Angostura y sus colaboradores más cercanos volaron a Punta del Este o algún otro lugar cercano al vecino país. Sólo tres relevantes quedaron en Buenos Aires y se movieron muy poco de la Casa Rosada: a saber, Rogelio Frigerio, el ministro político, componedor y mediador de todo; Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, ambos vicejefes de gabinete. Los tres reciben sugerencias de Macri y Marcos Peña.

La figura política reconocida del joven Frigerio recibe a peronistas, socialistas, radicales, conservadores y kirchneristas. Todo lo que usted se imaginó. Los otros dos estructuran medidas para el futuro que viene de la cima del gobierno. En tanto el gobernante máximo descansa. No del todo. Recibe a algunos en su Villa.

También sale. Fue a Chubut a la inauguración de una planta de energía eólica y mañana va a Exaltación de la Cruz para habilitar otras obras. El martes tiene anotado en su agenda San Rafael, Mendoza. Puede terminar las vacaciones ese mismo día o seguirlas. Alguien “tiró” la información: "Él lo decide”.

Pero le preocupa algo que no puede contener: la inflación. Hace llamados constantes. Pero surgió otra inquietud que la admitió: el crecimiento de la deuda. De allí que, no bien venga, convocará a todo el gabinete económico.

Incesantes visitas

Hace pocos días nuestro permanente colaborador Bernardo Gonçalves Borrega subía la escalera hacia la Sala de Periodistas y vio un núcleo de personas que se acercaba al Ministerio del Interior.

Allí pudo observar la presencia del flamante presidente del Partido Justicialista bonaerense, Gustavo Menéndez. Fue nombrado hace poco. Es uno de los tantos políticos que recorre el Salón de los Escudos de la planta baja donde se reúne muchas veces Frigerio. Político de raza, el joven funcionario busca coincidencias y entendimiento con todos los sectores, sin distinción de colores, para que “con un granito de arena” -como dice- se pueda llegar a construir la gran montaña de la unidad nacional.

Claro que en esta circunstancia el Club del 45, donde brillan a pesar de su veteranía los históricos del peronismo, preguntaron, en una apreciación difundida verbalmente: “¿Peronistas o supuestos peronistas?”. No hubo respuesta. Solo sí, se anunció que “muy pronto” junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y quizás el propio Presidente se reúnan todos los intendentes del conurbano. “Hay que buscar reflexiones claras entre el gobierno, los gobernadores y los intendentes”. Veremos.

Respaldo a las pymes

El gobierno busca acrecentar la industria y a través de los pequeños emprendimientos se debe lograr ese propósito. De allí que el fundador de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, doctor Juan Bertenasco y el ingeniero Alejandro Stern, fueron recibidos en el ámbito del ministerio de la Producción y otros sectores oficiales afines. Allí mostraron su producto: “la bicicleta eléctrica”. Un vehículo liviano de barato costo y de una circulación que supera los 60 kilómetros. Lo fundamental: el 80 por ciento de los componentes son de origen nacional. Cayó muy bien la propuesta que tiene otro objetivo: reducir la desocupación. Hablando con la prensa y dejaron la dirección de la empresa en Vicente López. Vale.

Palmeras y arreglos... Por eso se llama Cambiemos

El partido oficial quiere cambiar todo. Por lo menos modificar. Si es positivo, aceptados. Si no, a pensarlo antes para no volver atrás. En breves y sabrosas le contamos:

A) La Palmera que está enferma y quebrada en el patio del mismo nombre ya será reemplazada. El pequeño oasis ya está vallado y los que saben bien dicen que en el Parque Paseo Colón hay dos ejemplares para reemplazar a la veterana planta que cumplió su ciclo.

B) Se quiere reparar para 100 años más. Ahora se cumplen 150 años. Hablamos de la Casa Rosada. Se está arreglando el segundo piso y se esperan otros. Sin duda hay más refacciones. No se les ocurra cambiarle el color. Por favor.

C) Cierta bronca en la cima del poder. Ocurre que sectores del Frente para la Victoria obstruyen la sanción de la Ley de Extinción de Dominio. Las quejas vienen porque se han embargado vehículos y propiedades de ex funcionarios del gobierno anterior, pero sin la ley no se puede restituir el dinero. Hay que devolver el dinero, que es mucho, y puede servir para solucionar problemas de la gente.

D) Última gragea de este espacio: una versión dice que Vladimir Putin, el presidente ruso, ofrecería sin ninguna condición un barco de amplia tecnología para quedarse indefinidamente en el sur y reforzar la localización del submarino ARA “San Juan”. Se lo propondrían al Presidente cuando vaya a Rusia. Seguimos.

Retiro

El Presidente tenía propuesto hacer un retiro espiritual antes de terminar el año. No lo pudo concretar por todos los conflictos que se presentaron. Ahora lo están preparando para el 24 de febrero en Chapadmalal. Irían todos los ministros y otras figuras. Se abriría una programación contundente en torno a medidas para terminar con la inflación y además buscar solución en algo fundamental: la Reforma Laboral. Alguien dijo: “A partir de ese momento comienza el relanzamiento de la gestión presidencial en su tercer año”. Esto se convertiría sin duda en un retiro político.

¿Aceptará?

El martes próximo, Hugo Moyano inaugura el nuevo Centro de Salud del Sanatorio Antártida en Caballito. Nos enteramos caminando por sectores no allegados a la Casa Rosada de que se ultima el envío de invitaciones a las autoridades. Dicen que “están por mandarla” o “ya la mandaron” al presidente Macri, también a la gobernadora Vidal, y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Hasta ahora no hay nada oficial, menos algún indicio de respuesta.

Hasta el domingo, y el viernes a las 20.30, en Crónica TV. Chau.