La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y el Ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, se reunieron en la ciudad de Washington para analizar la solicitud de apoyo financiero presentada por las autoridades argentinas.

Lagarde realizó una declaración respecto a las posibilidades de otorgar el crédito "Stand By" al gobierno de Mauricio Macri:

"El Ministro Dujovne y yo nos reunimos el día de hoy para analizar la forma más eficaz en que el FMI puede ayudar a las autoridades a afianzar la economía argentina a la luz de la renovada y significativa volatilidad en el mercado financiero. La reunión fue una oportunidad idónea para que el Ministro Dujovne reafirmara las prioridades y los planes económicos del gobierno, y para que yo escuchara la forma óptima en que el FMI puede apoyar los importantes esfuerzos que está llevando a cabo el gobierno"



"Hice hincapié en mi firme respaldo a las reformas realizadas por Argentina hasta la fecha, y señalé que el FMI está preparado para seguir respaldando los esfuerzos del Gobierno. El Ministro Dujovne ha solicitado que nuestros equipos trabajen juntos con miras a un Acuerdo de Derecho de Giro (Stand-By) de acceso excepcional para apoyar el programa económico integral de las autoridades".



"He informado al Directorio Ejecutivo del FMI sobre los avances que hemos logrado, y he dado instrucciones al equipo del FMI para que prosiga en conversaciones orientadas hacia un programa respaldado por el FMI. El Ministro Dujovne y yo hemos concordado en que nuestro objetivo común es que estas conversaciones lleguen expeditamente a una conclusión", cerró.



Dujovne funcionario arribó el miércoles a Washington, donde inició las negociaciones al entrevistarse con el Director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner.



De ese encuentro, que se realizó a primeras horas de la tarde, participó también el encargado de la Argentina del FMI, Roberto Candarelli, dijeron fuentes oficiales.



Luego de la reunión fue el turno del análisis entre los equipos técnicos del Fondo y de nuestro país, este último integrados por el jefe de Asesores, Guido Sandleris; el viceministro, Sebastián Galliani; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y el jefe de gabinete de ese ministerio, Ariel Sigal.



Además, también viajaron el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili.



Antes de partir a Washington, Sandleris aseguró que la Argentina "no necesita el dinero del FMI" para hacer frente a obligaciones y que las gestiones iniciadas para acceder a una ayuda son de carácter "preventivo", para atemperar las oscilaciones que genera la volatilidad externa en el mercado local.



El funcionario, que se abstuvo de precisar el monto y el plazo que tendrá ese crédito, explicó que "no es que Argentina no tenga dinero, sino que estos fondos permiten justamente suavizar las oscilaciones de la volatilidad externa".



"El Fondo es pragmático, realista. No veo que haya una diferencia sustantiva (de enfoque) con lo que nosotros proponemos en términos fiscales", aseguró Sandleris.



Estimó que el costo de ese crédito será "un poco más de la mitad" de lo que habitualmente la Argentina paga en el mercado financiero.

El apoyo de Estados Unidos a las negociaciones con el FMI

El Tesoro de los Estados Unidos brindó este jueves su “firme apoyo” a la gestión de la Argentina ante el FMI y señaló que seguirá “de cerca” las negociaciones.

“El subsecretario Malpass reiteró su firme apoyo al programa de reforma de la administración Macri para promover el crecimiento impulsado por el sector privado”, señaló el comunicado.

Según el texto del comunicado, el funcionario norteamericano elogió el “plan del ministro para fortalecer la política fiscal y las acciones de Argentina para ayudar a bajar la inflación”.

“El subsecretario Malpass recibió con beneplácito las conversaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional sobre el programa de Argentina para impulsar el crecimiento y las reformas de mercado y dijo que el Tesoro seguiría de cerca los acontecimientos”, asegura el texto del vocero del Tesoro.