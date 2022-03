Desde hace varios días en las redes sociales cientos de usuarios además de ministros, ex ministros, periodistas y abogados hicieron tendencia un tema candente que con el correr de los días, lejos de enfriarse, se puso más serio aun. PAMI, empleados y una discusión que parece tiene tela para cortar, y para rato.



Sucede que Christian González D'Alessandro, el abogado previsionalista, periodista especializado en personas mayores, magíster y docente interpeló a la ex Ministra de Salud y ex diputada, Graciela Ocaña luego que está acusará a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner por su hijo, Máximo y su postura frente el Gobierno Nacional.



"¿En serio @gracielaocana usted dice ésto? Cansado estoy de su doble moral. He aquí la verdad. Usted siendo interventora de @ PAMI_org_ar contrató a sus dos hijastras. Una resolución firmada por usted y otra por Di Cesare ¡Claro! Una veterinaria en con los #jubilados no va mal.", replicó González D'Alessandro tras el mensaje de la ex funcionaria que señalaba: "Todo normal . La vicepresidenta no responde los mensajes del presidente que eligió. Su hijo , en su nombre vota en contra de la política de gobierno . No renuncian ni a su cargo , ni a sus cajas . El mismo día del voto negativo , Luana Volnovich nombra 200 personas en el PAMI ." en referencia a una nota que hablaba sobre "Aníbal Fernández le respondió al 'Cuervo' Larroque por criticar el silencio del Gobierno tras el ataque al despacho de Cristina Kirchner".



Tras lo expuesto, cronica.com.ar entrevisto a D'Alessandro quien hizo un reposo de los hechos y aclaró: "Hay que ser y parecer en la vida. La doble moral no va sobre todo en la política, como es Graciela Ocaña que se jacta de ser la defensora de la República. Ella siendo directora ejecutiva o interventora del PAMI, firmó la resolución por la cuál , una de sus hijastras, hijas de Juan Amado, con quien tiene una relación de por lo menos 20 años según ella dijo en una nota en Infobae, entonces... firmó la resolución por la cual a una de las hijas de la pareja de Graciela Ocaña la hacia ingresar al PAMI".



"Mientras que, según tengo entendido, la otra de las hijas o hijastras de Ocaña ingresó al PAMI con una resolución firmada por él segundo de ella, que era Luciano Di Césare para no generar suspicacia en el ambiente político", indicó al abogado y agregó que: "Una de ellas (de las hijastras) se que es veterinaria, que nada hace para que ingrese al PAMI, y sin embargo ingresó a pedido de la entonces interventora del PAMI".



Más tarde, D´Alessandro indicó: "Luego, tengo más documentación que ella siendo creo que legisladora o diputada, primero como legisladora y después como diputada la pide en comisión a una de las hijas, para que la acompañe como asesora personal, dentro de la legislatura, sindo que el PAMI le seguía pagando el salario. Actualmente no tengo la designación o destino de ambas hijastras pero se que trabajaron en PAMI, o están trabajando".

"Creo yo, como digo que hay que ser y parecer, no se puede ser defensor de la República cuando tiene uno muertos en el placard, y ella los tiene. Tiene esto de la doble moral, y así como ella hay muchos funcionarios de la hoy oposición que hicieron grandes negocios en el PAMI y de a poquito hay que desenmarañar toda la trama y sacarla a la luz", recordó el letrado.

Al tiempo que para concluir detalló: "Sobre todo porque ella marca una impronta de que están ingresando personal en el PAMI por resolución de la actual directora ejecutiva Luana Volnovich, de unas 200 personas pero omite decir que esa gente está, muchas de ellas, trabajando en el instituto desde el año 2006 y que siempre fueron precarizadas por resoluciones, y muchas son monotributistas".



