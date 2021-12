En una sesión emotiva, el senador Esteban Bullrich presentó este jueves la renuncia a su banca en la Cámara Alta. Durante su discurso, el legislador de Juntos por el Cambio conmovió a los presentes en el recinto, entre ellos José Mayans y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que le pidieron que permanezca en funciones desde su casa. Bullrich agradeció la solicitud, pero confirmó su despedida del Congreso.

A lo largo de su mensaje, el ex ministro de Educación agradeció a Cristina Kirchner por "las muestras de afecto" que mantuvo hacia su persona. "Desde que entré a la política siempre intenté de ser fiel a mí mismo, no mentirme, hacer lo que sentía aunque no fuera inconveniente", dijo el senador, que dejó el cargo para para dedicar más tiempo a su familia y a las terapias para enfrentar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que desde hace meses le dificulta el habla y la movilidad.

Noticia en desarrollo