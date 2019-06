La vicecanciller de Israel, Tzipi Hotovely, reclamó que sean detenidos, juzgados y condenados los acusados del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina ( AMIA), del cual el 18 de julio se cumplirán 25 años y aún sigue impune.

"El Estado de Israel sabe cuáles son las personas que hay que enjuiciar, sabe que fue Hezbollah quien llevó a cabo los atentados", afirmó la funcionaria, que demandó "voluntad" para llevar a juicio y condenar a los jerarcas iraníes acusados de la planificación del ataque en el que murieron 85 personas.

Hotovely dijo que "nuestra voluntad es siempre muy fuerte de traer a todos los responsables a juicio. Justamente, con el vicecanciller argentino ya tuve una conversación sobre este tema, y voy a tener una con la vicepresidenta".

"Nosotros pensamos que hay que llegar al final de las consecuencias que corresponden a este juicio; sabemos quiénes son los culpables y estamos todo el tiempo tratando de que el gobierno argentino tome conciencia que hay que hacerlo", expresó a la Agencia Judía de Noticias (AJN) después de una reciente reunión con autoridades de la AMIA y la DAIA.

Hotovely afirmó que "están las órdenes de Interpol, con lo cual la situación puede mejorar en ese sentido. Necesitamos también la voluntad de Argentina, que entienda que eso sucedió en suelo argentino, que muchas de las víctimas son argentinas y que no es solamente un tema de Israel".

La número dos del premier y a la vez ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Benjamín Netanyahu, resaltó además que las relaciones entre su país y la Argentina "son muy buenas".

La causa por el atentado a la AMIA es instruida por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien en el expediente tiene imputados y con pedido prioritario de captura internacional a varios ex altos funcionarios de Irán -varios de los cuales aún influyen en el poder de ese país-, que eluden permanentemente las detenciones cuando salen de su territorio.

Esa lista la integran Ahmad Vahidi, ex jefe de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y ex ministro de Defensa; Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Akbar Velayati, ex ministro de Relaciones Exteriores; Hadi Soleimanpour, ex embajador en Buenos Aires; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Ashgari, ex tercer secretario de esa embajada, y Ali Fallahijan, ex ministro de Seguridad.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, admitió este miércoles que la Argentina "tiene una deuda con las 85 personas que perdieron la vida en el atentado a la AMIA, con sus familiares y con toda la sociedad", pero reivindicó el accionar del gobierno para que el ataque no quede impune.

En un homenaje a las víctimas del atentado que se realizó en la sede de la ONU situada en Ginebra, Suiza, Avruj enfatizó que "seguimos exigiendo justicia, tal como lo hace el presidente Mauricio Macri en todos los estamentos, en los que sigue reclamando a Irán para que colabore con la investigación y nos permita interrogar a los sospechosos con todas las garantías y en nuestro país".

"Es la primera vez que nuestro país reflexiona sobre el ataque en este ámbito consagrado a los derechos humanos", destacó en la ONU.

En tanto, el embajador argentino ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Carlos Foradori, aseguró que la Argentina "siempre trabajará para combatir y erradicar el flagelo del terrorismo y el extremismo radical, en el marco del derecho internacional y el respeto de los derechos humanos".

Recientemente el canciller Jorge Faurie, quien participó de un acto conmemorativo por aquel episodio terrorista en las Naciones Unidas en Nueva York, aseveró que la Argentina seguirá con "la demanda de justicia y en el pedido para que los acusados se presenten en la Justicia argentina".

También resaltó el "compromiso argentino en la erradicación del antisemitismo y todas las formas del odio, que son la semilla de la violencia".