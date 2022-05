El Gobierno dio precisiones sobre cómo se llevarán adelante los recortes de subsidios y quiénes pagarían mayores aumentos en las tarifas de luz y gas a partir del mes de junio, a partir de un informe redactado por la Secretaría de Energía.

En este marco, los días 10, 11 y 12 de mayo se llevarán adelante las audiencias públicas en donde se debatirán las actualizaciones tarifarias impulsadas desde el Gobierno y cómo quedará la segmentación de subsidios, según capacidad de pago de los usuarios y su ubicación.

Mientras este mes ya se llevó adelante el aumento en GNC, telefonía y prepagas, entre otros rubros, a partir de junio subirán las tarifas de energía.

.

Según se conoció por el informe de la Secretaría de Energía, comenzarán a pagar la tarifa plena los usuarios con ingresos mayores de $300.000 que posean tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones o aeronaves.

De esta manera, 921.778 titulares del servicio de electricidad y 760.600 titulares del servicio de gas residencial perderían todo tipo de subsidio a las tarifas a partir del mes próximo, después de pasar por las audiencias públicas el informe.

De acuerdo a los cálculos de la Secretaría de Energía, en base al año pasado, un hogar del decil más alto recibió $49.452 en subsidios a la electricidad (1,5% de su ingreso total familiar) y $23.312 en subsidios al gas (0,7% de su ingreso). La modificación implicaría una quita de al menos $72.764 al año para las familias con mejor posición económica.

.

Por su parte, para la mayor parte de los usuarios, el incremento total en la factura para cada ejercicio será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior, por lo que la suba tarifaria será del 42,7%.

Respecto a los beneficiarios de la tarifa social, el aumento será de un 20,5%, mientras que para los usuarios de la red de Edenor y Edesur que están en esa condición el ajuste no superará el 6%.

Tienen acceso a la tarifa social los usuarios que vivan en los barrios que integran el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o que por su vulnerabilidad perciban beneficios sociales como la AUH, programa Potenciar o la jubilación mínima.

.

También tendrían acceso a este beneficio trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil y los beneficiarios de pensiones no contributivas con ingresos no superiores a dos veces el salario mínimo.

En cuanto a los debates que se llevarán adelante en las audiencias públicas, entre el 10 y el 11 se tratarán los precios del gas natural a nivel nacional y de la energía eléctrica para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por último, el 12 se presentará un informe técnico elaborado por la Secretaría de Energía sobre la quita de subsidios que se pretende lleva a cabo con las nuevas actualizaciones tarifarias para junio.