El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló sobre los incidentes en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sobre la situación judicial que atraviesa, por la cual se realizan este sábado movilizaciones en distintos puntos del país.

“Tenemos una oposición que está en campaña y puso causas judiciales porque está en campaña. Es un papelón”, comenzó Kicillof al referirse a la situación de la ex mandataria, y sostuvo sobre la represión, en diálogo con Crónica HD, que "han militarizado la zona" y "las vallas son una agresión".

Por su parte, el mandatario provincial destacó que "realmente es un problema para todos que se sigue tratando de usar la Justicia para cubrir a unos y acusar a otros", en realción a la situación con la justicia de dirigentes de la oposición.

"La gente está prevenida de lo que está pasando, no hay una sola prueba. Una causa judicial armada. López tenía de amigo a Nicolás Caputo. No es un tema partidario que se use la Justicia para perseguir a unos y encubrir a otros", apuntó Kicillof.

A su vez, Kicillof aseguró que "es muy difícil comprender tanto desprecio a la democracia, a la Justicia y tanta búsqueda de un provecho politico", en declaraciones a C5N.

"No hay dudas. Acá sigue mandando Mauricio Macri", expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien hizo hincapié el vallado fue "una decisión inédita, completamente extemporánea".