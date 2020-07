El ex presidente de Argentina, Mauricio Macri viajó este lunes a Paraguay en su rol de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, para mantener un encuentro con el ex mandatario de ese país Horacio Cartés, un dirigente vinculado al fútbol local y además de violar cuarentena por el aislamiento social preventivo y obligatorio, ante la pandemia del coronavirus, su arribo fue polémico debido a que no cumplieron con las medidas sanitarias correspondientes



Desde el entorno del referente de PRO detallaron que Macri viajó al país guaraní para mantener un almuerzo con Cartés por temas vinculados a la Fundación FIFA, creada en 2018 con fines benéficos y para promover "el cambio positivo" a través del deporter.



Macri llegó temprano en la mañana de esta jornada al Aeropuerto de San Fernando y tomó un vuelo privado hasta Asunción, ciudad a la que llegó a las 11.30.

.

Al bajar de la nave se lo pudo ver con barbijo, aunque de inmediato estrechó su mano con Cartes y luego se fundieron en un caluroso abrazo. Lo mismo sucedió con varios de los presentes.

Si bien la comitiva encabezada por el presidente de la fundación FIFA tenía barbijos, quienes les brindaron la recepción no cumplían con las medidas sanitarias dispuestas, y así se pudo ver al propio Cartés sin protegerse con tapabocas o mascarilla.

Por su parte, la directora de Migraciones de Paraguay, Ángeles Arriola, también confirmó la visita del expresidente y aclaró que su país se encuentra en Fase 3 de la cuarentena, a punto de ingresar en Fase 4, y hay "un decreto presidencial que restringe pero no prohíbe el ingreso de extranjeros"., intentó "excusar" a los mandatarios, aunque en las imágenes se observa claramente como incumplen con el aislamiento social preventivo y obligatorio frente a la pandemia del Covid-19.

.

Así llegaba Macri a Paraguay

Otros detalles

Según fuentes partidarias, Macri y Cartés compartieron un almuerzo en la casa del exmandatario paraguayo, que fue presidente del Club Libertad, uno de los más populares de ese país.



Anteriormente, cuando Macri asumió la presidencia en Argentina y hasta 2018, Cartés era presidente del Paraguay, entre ambos mantuvieron un buen vínculo y varios encuentros.



"Con Cartés me une una buena relación, él me vendió a (el jugador Aldo) Bobadilla", había dicho el exmandatario argentino días antes de llegar a la Casa Rosada para graficar su relación con el paraguayo, que surgió como dirigente de fútbol en su país y luego pasó a la política, igual que Macri.