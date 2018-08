El abogado de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, cuestionó al juez federal Claudio Bonadio y lo acusó de ser "medio tonto", y aclaró que la ex mandataria "no está poniendo condiciones" para los allanamientos sino que le pidió a sus pares de la Cámara alta que "tengan un poquito de dignidad y el respeto que se merece".



"Es medio tonto Bonadio, porque Cristina no le está poniendo condiciones a él. No entendió. Pero es típico de Bonadio. A veces le cuentan las cosas, porque no lee. Ella nunca se dirigió al magistrado, sino a los senadores. No está poniendo condiciones, sino que simplemente tengan un poquito de dignidad y el respeto que se merece", sostuvo Dalbón en diálogo con FM Delta.



A su vez, Dalbón insistió en que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11 "no está buscando Justicia, sino otra cosa" y criticó sus "bravuconadas".



Asimismo, consideró que los allanamientos que hicieron en otros departamentos del mismo edificio del barrio porteño de Recoleta tuvieron el objetivo de "amedrentar, romper paredes, decirle "mirá lo que te va a pasar".



"Ya no es un circo, sino que es un corso. Quieren construir un monstruo superior a la economía, pero no lo consiguen. Cristina va a ganar las elecciones, va a ser Presidenta de la Nación", manifestó el letrado y dio pie a la consulta sobre si Cristina le confirmó su postulación para el año próximo: "Yo no digo eso, no lo sé. Digo que Cristina podría ser ganadora y Presidenta de la Nación en 2019. Eso lo va a decidir ella", aseveró.



" Siempre estamos a disposición de la ley "



Otro de los abogados de la ex mandataria, Carlos Beraldi, aseguró que en caso de que el Senado decida dar lugar a los allanamientos solicitados por el juez Bonadio no van a poner "ningún reparo".



"Siempre estamos a disposición de la ley, no vamos a poner ningún reparo. Si el Senado, que es el titular de los fueros, dice que la diligencia se tiene que cumplir, habrá que cumplirla", expresó Beraldi, quien a su vez agregó que "las condiciones" adhieren a un marco de legalidad dentro del procedimiento, ya que "son absolutamente normales y racionales. Que participe su defensa es una cuestión obvia; que se preserve su intimidad, es un principio constitucional; que participe un senador es una aplicación analógica de cada vez que se allana un estudio de abogados", añadió.



Por otro lado, Beraldi destacó que por el momento no ha podido "ejercer el derecho de defensa" porque el caso está a cargo de un juez "al cual hemos recusado". Al respecto, agregó: "Hemos presentado argumentos legales, sólidos, y que esperamos que en algún momento alguna instancia judicial recoja".



Y en cuanto al expediente señaló que "hasta ahora lo único que tenemos son declaraciones personas que dicen que en algún momento participaron de tráfico de dinero, pero el dinero no está y esas manifestaciones solo se sostienen en la voluntad de quien las emite".