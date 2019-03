El juez federal Claudio Bonadio sobreseyó al titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, en una causa que investigaba supuestas irregularidades en la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del organismo.

"No se acredita que los funcionarios hubiesen mal vendido las acciones ni que dicha venta haya perjudicado las arcas del Estado", sostuvo Bonadio al sobreseer al funcionario y a los demás imputados en el caso. En la investigación se evaluaba la supuesta venta de acciones de la empresa Petrobras Argentina, que pertenecían al FGS, por parte de Basavilbaso y miembros del Fondo de Garantía.

Todos los imputados quedaron sobreseídos porque, tras tomar declaraciones indagatorias, el magistrado concluyó que la operación permitió obtener "buena rentabilidad" al Fondo del organismo previsional. El magistrado aludió a la "necesidad de liquidez" que afrontaba el Fondo y que mencionaron los imputados en sus indagatorias para hacer frente al "programa de reparación histórica", aunque luego ese dinero se reinvirtió "en otros activos, que incluso generaron un crecimiento del fondo en términos de rentabilidad".

"No habiendo tenido los nombrados una participación delictiva en esta pesquisa, es que habré de adoptar a su respecto un temperamento liberatorio de responsabilidad, dictando en consecuencia su sobreseimiento", concluyó. Además de Basabilvaso, el sobreseimiento alcanzó al ex ministro de Finanzas Luis Caputo, quien no había sido indagado en el caso, y los demás imputados.