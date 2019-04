El candidato a gobernador de Santa Fe por el Frente Progresista, Antonio Bonfatti, afirmó que "hay que hacer un cambio de ciclo" y preocuparse por lo que "más afecta", que es "la falta de trabajo", al votar en una escuela de Rosario en el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO).



"Hay que hacer un cambio de ciclo y preocuparnos por lo que más afecta, que es la falta de trabajo. Nosotros vamos a proponer trabajo para que los jóvenes tengan la posibilidad de esperanza y terminar con la pobreza estructural", remarcó el ex mandatario santafesino antes de emitir su sufragio en la Escuela San Francisco de Asís (Avenida Puccio 527), en el norte de Rosario.



Hoy los santafesinos y santafesinas votamos y el deseo de todos es una jornada en paz y con transparencia. Quiero saludar a las autoridades de mesa y de la escuela que me recibieron al momento de mi sufragio y a quienes garantizan estas elecciones en cada escuela de la provincia pic.twitter.com/uJwE012USw — Antonio Bonfatti (@AntonioBonfatti) 28 de abril de 2019

No obstante, Bonfatti afirmó que en caso de ser elegido nuevamente gobernador de la provincia defenderá "los 12 años de gestión socialista" al mismo tiempo que propondrá a los santafesinos comenzar "un nuevo ciclo".



"Ya hemos cumplido en estos doce años con la infraestructura básica de la provincia, lo que tiene que ver con la salud, educación, rutas, con edificios de la cultura y la justicia. Pero ahora viene un nuevo tiempo", auguró.



Bonfatti comentó a los periodistas que lo esperaban en la escuela que tras sufragar iba a pasar el día con su familia. "Voy a pasar por la carnicería a comprar carne, me juntaré con mi familia y mis nietos, a quienes no veo desde hace un mes, y más tarde viajaré a Santa Fe", a esperar los resultados de las PASO, señaló.



El dato más saliente de la compulsa de Santa Fe es que el peronismo elegirá su candidato a gobernador entre María Eugenia Bielsa y Omar Perotti, ya que Cambiemos con José Corral y el Frente Progresista con Bonfatti concurren con candidato único de cara a las elecciones del 16 de junio.