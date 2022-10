La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) habilitó a más de 800 mil personas para cobrar el bono de $45.000 de Refuerzo alimentario para adultos sin ingresos, mientras continúa la inscripción presencial sin turno en las oficinas del organismo y de manera virtual en www.anses.gob.ar.

Este beneficio esta dirigido a personas que estaban en condiciones de extrema vulnerabilidad, no cuentan con ningún tipo de ingreso y no perciben ninguna asistencia del Estado. Es así que quienes perciban otras asistencias sociales o tengan ingresos en relación de dependencia no podrán acceder.

Quienes accedan podrán cobrar el primer pago a partir del 14 de noviembre, según la terminación del DNI.

Bono de $45.000 de ANSES: fecha límite para anotarse



La ANSES trabajaba en el cruce de datos de personas hicieron la inscripción tanto de forma digital como presencial, aunque de momento ya hay más de 800 mil que tienen garantizado el Refuerzo.

Por el momento, el organismo que conduce Fernanda Raverta no confirmó una fecha límite para inscribirse, ya que no quieren dejar afuera a personas que tomen conocimiento del Refuerzo después del pago de la primera cuota.

En ese sentido, si bien aún no es oficial, evaluaban la posibilidad de dejar el registro abierto y en caso de que anotarse una persona que coincida con los requisitos para recibir la asistencia posterior al primer pago, esa misma pueda cobrar los $45.000 de forma íntegra con la segunda cuota de diciembre.

Bono de $45.000 de ANSES: cómo es el pago

El pago del bono será realizado a través de una cuenta bancaria (CBU) y las personas que no cuenten con una serán asistidas por ANSES para abrirles una en la institución que les quede más cerca o que sea de su conveniencia. Además realizarán un seguimiento del proceso de bancarización para asegurarse que puedan cobrar el dinero.

Este Refuerzo alimentario será abonado en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre; y el pago de la primera de ellas comenzará el 14 de noviembre por terminación de documento.

Bono de $45.000 de ANSES: ¿Quiénes pueden cobrar el refuerzo?

Pueden inscribirse aquellas personas que no cuenten con trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales).

El beneficio excluye a quienes perciben jubilación y/o pensión contributiva o no contributiva (tanto nacionales como provinciales y municipales), prestación por Desempleo, Potenciar Trabajo, Beca Progresar, Asignación por Embarazo para Protección Social y Programas sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar.

Para acceder al Refuerzo las personas que se inscriban deberán completar una Declaración Jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio. No podrán tener registrado a su nombre: