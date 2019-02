Elisa Carrió está mala conmigo, yo tengo el máximo respeto", sostuvo ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en referencia a críticas que le viene formulando la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica en los últimos tiempos. "Creo que Cambiemos está por encima de todo y tiene la responsabilidad histórica de demostrar que hay un cambio sistémico en la Argentina y pongo todo el esfuerzo en eso y en el trabajo que me han encomendado. No tengo ningún tipo de problema con ella", agregó la funcionaria, quien ante la consulta sobre la afirmación de Carrió de que ella "se cree" Jair Bolsonaro (el presidente de Brasil), respondió que "no quiero opinar, porque si no se genera una discusión".

"Yo sé lo que estoy haciendo, creo que estamos haciendo lo que necesitaba la Argentina para salir de una situación del mundo al revés en el mundo de la seguridad", añadió Bullrich. Cabe recordar que Carrió ha sido crítica con el perfil de mano dura que viene adoptando Bullrich al frente de Seguridad.

"El problema de Patricia es que no puede parar, se cree Bolsonaro, y nosotros no vamos a ser Bolsonaro. General prusiana no va a ser", disparó la diputada días atrás. Con anterioridad, en diciembre último, cuando la consultaron sobre los operativos contra el narcotráfico que lleva adelante la ministra con las fuerzas de seguridad nacionales, Carrió había dicho que "hay sectores de las fuerzas que la están engañando: le ponen droga para que ella la encuentre, pero el negocio sigue".